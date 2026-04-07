若林正恭“聞く力”は春日のおかげ？「苦戦した歴史が…」 笑い交え告白「日向坂の方が全然返してくれる」
お笑いコンビ・オードリーの若林正恭が7日、都内で行われたテレ東の新経済番組『アンパラレルド〜ニッポン発、世界へ〜』（毎週水曜 後11：06）囲み取材に出席した。会見では、若林の“聞く力”に関する質問も飛んだが、相方・春日俊彰を引き合いに出しながら笑いを誘った。
【全身ショット】いい笑顔！シックな衣装で登場した若林正恭
番組名の「アンパラレルド（比類なきもの）」にあるように、独自の技術や発想で常識を超え続ける“日本発の挑戦者”に焦点を当て、社会課題や技術革新の最前線を多角的に掘り下げる経済トーク番組。若林が、独自の視点で経営者たちと向き合い、その思考や背景を丁寧に引き出す。本番組は休養前に収録されたパイロット版を経て、レギュラー放送が決定した。
「若林さんは、ご自身の聞く力を自己評価するとしたら？」との質問が飛ぶと、若林は戸惑いつつも「相方が率先して自発的にボケる人間じゃないんで、能動的に笑いを作ってくれる人間じゃないんで、聞くしかない、振るしかない相方、皆さんわかってくれると思うんですけど（笑）。やっぱり聞くしか返ってこない男なんで、その芸歴がなんか結びついてんのかなって思う部分はありますね。いろんな人と芸人さんと絡んでますけども、やっぱ春日が一番難しいです。いまだに。ラジオでもこっちから2個、3個、4個って投げないと面白いこと言ってくれないところがあるんで、その苦戦した歴史が聞く力につながってんのかなって思う時ありますね。日向坂の方が全然返してくれます。テレ東で言うとね」と笑いを交えてコメント。
同番組は、これまで『あちこちオードリー』が放送されていた時間帯で、新番組に伴い『あちこちオードリー』は枠移動となる。会見では、相方・春日の新番組への反応も明かされ、若林が「もともと『あちこちオードリー』をやっていた枠で、『あちこちオードリー』が深い時間になって、僕一人の番組が始まったので、なんか裏切り者みたいな言われ方をしますね（笑）。『何が始まるんだと思いきや、若林さんピンの仕事が始まるんかい！』って、なんかちょっとムッとしてまして（笑）。『オレもなんで残れないんだ』というのは言ってましたけども」と話し、笑いを誘っていた。
あす8日に初回放送を迎える。
【全身ショット】いい笑顔！シックな衣装で登場した若林正恭
番組名の「アンパラレルド（比類なきもの）」にあるように、独自の技術や発想で常識を超え続ける“日本発の挑戦者”に焦点を当て、社会課題や技術革新の最前線を多角的に掘り下げる経済トーク番組。若林が、独自の視点で経営者たちと向き合い、その思考や背景を丁寧に引き出す。本番組は休養前に収録されたパイロット版を経て、レギュラー放送が決定した。
同番組は、これまで『あちこちオードリー』が放送されていた時間帯で、新番組に伴い『あちこちオードリー』は枠移動となる。会見では、相方・春日の新番組への反応も明かされ、若林が「もともと『あちこちオードリー』をやっていた枠で、『あちこちオードリー』が深い時間になって、僕一人の番組が始まったので、なんか裏切り者みたいな言われ方をしますね（笑）。『何が始まるんだと思いきや、若林さんピンの仕事が始まるんかい！』って、なんかちょっとムッとしてまして（笑）。『オレもなんで残れないんだ』というのは言ってましたけども」と話し、笑いを誘っていた。
あす8日に初回放送を迎える。