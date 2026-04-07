元リバプールFWが記者会見欠席…AFCが選手本人とアルヒラルに罰金計870万円処分
アジアサッカー連盟(AFC)は今月、アルヒラル所属のFWダルウィン・ヌニェスがAFCチャンピオンズリーグエリート(ACLE)リーグステージ最終節アルワフダ戦(○2-1)で試合後フラッシュインタビューとプレーヤー・オブ・ザ・マッチの記者会見を欠席したとして、選手本人とクラブに合計55000ドル(約870万円)の罰金処分を下したと発表した。
D・ヌニェスは昨季までプレミアリーグの名門リバプールでプレーしていたウルグアイ代表ストライカー。アルワフダ戦ではチームの全得点となる2ゴールを記録し、プレーヤー・オブ・ザ・マッチに選出されていたが、フラッシュインタビューと記者会見を欠席したという。
AFCによると、D・ヌニェスにはフラッシュインタビュー欠席による10000ドル、記者会見欠席による10000ドルで合計20000ドルの罰金処分。またアルヒラルとしては今大会で4度目の違反だといい、クラブには35000ドルの罰金処分が下された。
D・ヌニェスは昨季までプレミアリーグの名門リバプールでプレーしていたウルグアイ代表ストライカー。アルワフダ戦ではチームの全得点となる2ゴールを記録し、プレーヤー・オブ・ザ・マッチに選出されていたが、フラッシュインタビューと記者会見を欠席したという。
AFCによると、D・ヌニェスにはフラッシュインタビュー欠席による10000ドル、記者会見欠席による10000ドルで合計20000ドルの罰金処分。またアルヒラルとしては今大会で4度目の違反だといい、クラブには35000ドルの罰金処分が下された。