TMNETWORK、次なる希望へのメッセージが込められた「TM NETWORK 2025 IP」配信リリース

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TMNETWORKが、4月7日・8日に『TM NETWORK TOUR 2026 QUANTUM』横浜アリーナ公演を開催。タイミングを同じくして「TM NETWORK 2025 IP」が4月7日に配信リリースされた。

■TMNETWORKにとって重要な一作

「TM NETWORK 2025 IP」には、2025年に開催されたツアー『TM NETWORK YONMARU+01』で披露され、同年夏、Ginza Sony Parkで開催されたエキシビジョン『TM NETWORK 2025 IP』のためにアレンジされ、プログラム内で展示・公開、さらに2025年12月24日発売のプロダクツ『TM NETWORK 2025 IP』収録用としてリアレンジされた「We Can’t Stop That Way -2025 IP ver.-」「Last Encount -2025 IP ver.-」の音源を収録。

小室哲哉が“今”と“未来”を想い綴った「We Can’t Stop That Way -2025 IP ver.-」の歌詞にもある《曖昧な未来に怯えずに》は、多種多様なデータ時代に生きる次なる希望へのメッセージが含まれているかのようだ。

音源は通常に加え、360度全身を包む立体音響“360 Reality Audio”と聴き応え十分な“ハイレゾ”にて同時配信。TMNETWORKの重厚で繊細かつ多彩なサウンドに触れ、さらに没入することができる仕上がりだ。

音楽シーンを牽引し続けるTMNETWORKにとって重要な一作。今回のデジタルリリースによって改めて浮かび上がる楽曲の普遍性とあらたな魅力に注目だ。

TMNETWORKは、5月1日・2日に有明アリーナにて『TM NETWORK TOUR 2026 QUANTUM』の追加公演を実施。ツアータイトルになった“QUANTUM”＝量子、そして“もつれ”という無限の可能性、エンタメで描ききるテーマ、TM NETWORKが解釈・発信する人間性・深層とは？ 後世に刻むステージを会場で目撃しよう。

■リリース情報

2026.04.07 ON SALE

DIGITAL SINGLE「TM NETWORK 2025 IP」

＜収録曲＞

1. We Can’t Stop That Way -2025 IP ver.-

2. Last Encount -2025 IP ver.-

3. We Can’t Stop That Way -2025 IP ver.- (Instrumental)

■関連リンク

TMNETWORK OFFICIAL SITE

https://fanksintelligence.com/