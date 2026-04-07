深刻な教員不足をデジタルが救う！「校務DX」関連株を徹底解剖 ＜株探トップ特集＞
―26年度予算規模は前年度の8倍へ、過酷な現場を変えるツールを手掛ける実力派銘柄―
イラン情勢の先行きにはいまだ不透明感が漂い、東京株式市場も引き続き外部環境に神経質な局面が続いている。原油価格の動向や地政学的リスクが投資家心理にのし掛かるなか、脚光を浴びやすいのは外部環境に左右されにくく、着実に需要が積み上がる分野だろう。
そこで注目したいのが、深刻な教員不足とそれに伴う教員の過重労働という社会課題を解決する「校務DX」だ。文部科学省は2026年度予算で、次世代校務DX環境の全国的な整備に向けた支援を一段と加速させており、国を挙げた巨大な改革が静かに、しかし力強く進行する。関連銘柄のビジネスチャンス拡大につながり要注目だ。
●校務DX整備に予算を8倍に拡充
「校務DX」とは、デジタル技術を通じて校務を効率化し、教育活動の質を高める取り組みのこと。19年に始まったGIGAスクール構想により、児童・生徒1人に1台の端末と高速大容量の通信ネットワークの一体的な整備が進められたが、社会的に問題視される教員の業務負担増大を解消するためのデジタル技術の導入は遅れていた。
そこで政府は、 DXによる教員の業務効率化などに向けて、26年度から4年間かけてパブリッククラウドを前提とした次世代校務DX環境への移行を順次進める方針だ。文科省の26年度予算では、「GIGAスクール構想支援体制整備事業」予算を前年度の5億円から37億円に拡充し、「都道府県域での共同調達・共同利用等を前提とした次世代校務DX環境の整備」や「都道府県域での次世代校務DX環境整備に向けた準備」を支援する。また新たに「校務DX等加速化事業」を設け、3億円を投じて「今の環境でできる校務DX」と「環境整備を伴う校務DX」を推進する。
●採用者数は増えるも教員不足が深刻化
校務DXの整備を急ぐ背景には、教員不足解消と働き方改革の推進が急務の課題となっていることがある。
かつて「教師」といえば、「安定した職」「社会的に尊敬される仕事」として、多くの子どもや保護者から憧れの対象だった。しかし平成以降は、いじめ問題やモンスターペアレント、長時間労働、部活動の指導などの負担の大きさが社会的に可視化されるようになり、なり手不足が問題視されている。
文科省が昨年12月に発表した公立学校教員採用選考試験の実施状況によると、全体の受験者総数は10万9123人（前年度比7059人減）で過去最少を更新した。また、全体の競争率（採用倍率）も2.9倍（前年度3.2倍）と過去最低となった。特に競争率が低いのが小学校で、2.0倍と「質の確保が難しくなる危険水域」と言われる水準に落ち込んでいる。
全体の採用者数は、教員の年齢構成に起因する大量退職などに伴う採用者数の増加もあって、前年度比954人増の3万7375人と増えているものの、特別支援学級の増加や育休取得者の増加により必要な教員の数も増えており、なり手の減少と相まって教員不足は深刻化している。（中略）そのため、欠員が出ても代わりの教員が見つからず、「教員1人当たりの負担が増える」「教頭や副校長が授業を掛け持ちする」といった悪循環に陥っている。
●業務効率化で専門性を発揮できる環境を整える
教員不足以前から、日々の業務負担が大きいことも問題となっていた。教員は授業以外にも、授業の準備や児童・生徒のサポート、部活動の指導、保護者の対応、職員会議や研修など、更には学校の施設管理など多岐にわたる業務を担っている。そのため、残業や自宅に持ち帰っての作業も多いとされ、それに時間や手間を取られることで、授業の質の低下にもつながりかねないと懸念されていた。