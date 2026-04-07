ジュニアの8人組「B＆ZAI」本郄克樹（27）が7日、日本テレビ「DayDay.」（月〜金曜前9・00）に出演。3月に早大大学院創造理工学研究科経営システム工学専攻博士後期課程を修了し、博士号を取得したことを報告した。

MCのお笑いコンビ「南海キャンディーズ」の山里亮太から「かっちゃん！凄いね！博士号取ったんでしょ？おめでとう」と振られると、「博士号を取らせていただきました。ありがとうございます」とニッコリ。早大キャンパスで行われた学位授与式で角帽をかぶってマント姿の写真を披露した。

「経営システム工学というところにいたんですけど、チケット販売に関する研究をして、どうやったらみんな喜んでくれるかなというような社会シミュレーションをやってきました」と自身の研究について説明。

この日は本郄と同じ早大学院高、早大出身で、ニュース解説メディア「The HEADLINE」の石田健編集長も出演。「高校は99％ぐらいどうしようもないやつが生まれるんですけど、たまに凄い人が生まれる」とジョークを飛ばしつつも、「博士持ってるって専門家なんですよ、ある分野の。だからその分野でいうとあそこに立っててもおかしくない」とニュース解説を行う専門家の立ち位置を指さす。そして「その分野で世界でその人しか知らないことを知ってるのはめちゃくちゃ凄いことで。トップアイドルでもあと10年、20年出てこないんじゃないか」と絶賛した。

STARTO ENTERTAINMENTのタレントによる博士号取得は初めて。本郄は学位記をスタジオで公開し、「アイドルとして取れたっていうことは…毎年100公演以上現場に出ながらやってきたので、それが何よりもうれしかったです」。

その後、番組で凶暴化するカラスの被害について取り上げると「僕も帽子を取られたこともあるし、卒業式で学位記をもらった当日に学位記をカラスにたかられて、せっかく取った博士号が剥奪されそうになって本当に怖い思いをしたんですけど」と驚きの体験を明かしていた。