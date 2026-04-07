敵地トロントで快勝…直後の意外な行動に意味が

米大リーグ、ドジャースの大谷翔平投手と山本由伸投手が試合終了直後に見せた“珍行動”にファンから驚きの声が上がっている。「仲良いな、小学生かよ」「なんだこの破滅的可愛さは」とコメントが寄せられた。

ドジャースは6日（日本時間7日）にカナダ・トロントで行われたブルージェイズ戦に14-2で大勝。「1番・DH」で先発し、6回に今季3号ソロを放った大谷と山本は勝利の瞬間、ベンチ前に並んで守備から戻ってくるナインを迎えた。その直後だ。2人は先を争うようにグラウンドへ駆け出した。

順番にボールを握り、マウンドへ上がってシャドーピッチ。投球のイメージをつかんだのだろうか。何だか楽しげにベンチへ戻っていった。この場面をドジャースの公式Xが「どっちがいい感じ？ ショウヘイとヨシノブ」として公開すると、日本からのコメントも多数並んだ。

「可愛すぎていい加減にしてほしい」

「え、可愛い…しぬ」

「2人とも楽しそうね」

「このカワイイてんこ盛りに頭抱えてます」

「なんやこの可愛すぎる兄弟」

「なんだこの、破壊的可愛さは！」

「仲良いな、小学生かよ」

「お兄ちゃんと弟べりーきゅーと」

山本は7日（同8日）、大谷は8日（同9日）にブルージェイズ戦に先発予定。昨秋のワールドシリーズ以来となるこの球場での“風景”を確認しておく意味があったようだ。



（THE ANSWER編集部）