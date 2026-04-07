高石あかり、ランコム ジャパン アンバサダー就任 朝ドラ終え洋服での演技が「新鮮」
女優の高石あかり（※「高」は正式には「はしごだか」）が7日、都内で開催された「ランコム ジャパン アンバサダー就任記者会見」に出席。新たに挑戦したいことや自分らしさについて語った。
【写真】高石あかり、ホワイトのノースリーブコーデで登場
ランコム ジャパン アンバサダーに就任した高石は「90年という歴史のあるブランドなので、自分が務まるのかとすごく驚きましたが、本当にうれしかったです」と喜び。「選んでいただいた以上は、ブランドに似合うよう精一杯がんばりたいと思います」と意気込んだ。
「前を向く勇気」というランコムのフィロソフィーにちなみ、目指す女性像を尋ねられると、高石は「説得力のある女性」と回答。学びや経験をしっかり積み重ね、その積み重ねがにじみ出るような説得力のある人になりたい、と願望を口にした。
4月になり、新生活がスタートする人も多い季節。これから新たに挑戦したいことを高石は「朝ドラという⻑い撮影が終わり、私も新たな生活がスタートしました。1年間1つの役と向き合ってきたので、これからは様々な役に挑戦していきたいです」と告白。次に演じたい役柄については模索中だとした上で「⻑らく明治の時代物を演じていたため、現代劇で洋服を着て演じること自体に新鮮さを感じています。撮影期間中の過ごし方なども含め、新しい環境で次の作品に取り組めることが、今からとても楽しみです」と語った。
最近の朝のルーティンを高石は「酵素ドリンクを飲むようになりました」と打ち明け「朝に飲むとすごくスッキリして健康になれる気がします」とコメント。“自分らしさ”というキーワードを元に話す場面では「役と自分をちゃんと切り離すためにも、自分の好きなものや自分がリラックスできること、素の自分を知ることは大切だと思っています。素の肌を整えておくことも自分らしさに繋がると思います」と考えを明かした。
また、“お守り”というキーワードで高石は「忙しい中でも、ちゃんと自分に投資できているという安心感は、1つのお守りなのかなと思います」としみじみ。「忙しい時だからこそ肌も乱れがちになるので、ランコムの商品にもすごく助けられていますし、そういった日々のスキンケアや運動、食事は、私にとって欠かせない存在の1つです」と述べた。
【写真】高石あかり、ホワイトのノースリーブコーデで登場
ランコム ジャパン アンバサダーに就任した高石は「90年という歴史のあるブランドなので、自分が務まるのかとすごく驚きましたが、本当にうれしかったです」と喜び。「選んでいただいた以上は、ブランドに似合うよう精一杯がんばりたいと思います」と意気込んだ。
4月になり、新生活がスタートする人も多い季節。これから新たに挑戦したいことを高石は「朝ドラという⻑い撮影が終わり、私も新たな生活がスタートしました。1年間1つの役と向き合ってきたので、これからは様々な役に挑戦していきたいです」と告白。次に演じたい役柄については模索中だとした上で「⻑らく明治の時代物を演じていたため、現代劇で洋服を着て演じること自体に新鮮さを感じています。撮影期間中の過ごし方なども含め、新しい環境で次の作品に取り組めることが、今からとても楽しみです」と語った。
最近の朝のルーティンを高石は「酵素ドリンクを飲むようになりました」と打ち明け「朝に飲むとすごくスッキリして健康になれる気がします」とコメント。“自分らしさ”というキーワードを元に話す場面では「役と自分をちゃんと切り離すためにも、自分の好きなものや自分がリラックスできること、素の自分を知ることは大切だと思っています。素の肌を整えておくことも自分らしさに繋がると思います」と考えを明かした。
また、“お守り”というキーワードで高石は「忙しい中でも、ちゃんと自分に投資できているという安心感は、1つのお守りなのかなと思います」としみじみ。「忙しい時だからこそ肌も乱れがちになるので、ランコムの商品にもすごく助けられていますし、そういった日々のスキンケアや運動、食事は、私にとって欠かせない存在の1つです」と述べた。