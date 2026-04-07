やっぱり『グレー』が可愛い♡【グローバルワーク】40・50代が頼れる！「優秀カーデ」

まだ肌寒さが残るけれど、厚手のアウターはさすがに暑い。そんな今の季節に重宝するカーディガンをミドル世代の毎日コーデに取り入れるなら、可愛さも大人っぽさも備えたグレーが賢い選択かも。幅広い色味とマッチしやすいグレーのカーデは、春のワードローブで欠かせない存在になる予感。そこで今回は【グローバルワーク】から登場している、大人女性が頼れるグレーカーデをご紹介します。

カジュアルコーデの相棒にしたいジップカーデ

【グローバルワーク】「スウェットライクZIPカーディガン」\4,990（税込）

スウェットライクなニット素材が使われたカーディガンは、春のデイリーコーデで大活躍の予感。ダブルジップ仕様で、気分に合わせてシルエットをアレンジできます。上品見えが狙えるライトグレーなら、きれいめのパンツスタイルにもすんなりマッチ。すっきりと着られる着丈なので、オーバーサイズシャツと合わせてもメリハリのあるコーデに。スウェットパンツやスニーカーを投入して、スポーツミックスに仕上げるのもおすすめ。

ワンツーでおしゃれ見えが狙える配色カーデ

【グローバルワーク】「スウェットライククルーカーディガン」\4,490（税込）

ライトグレーを基調に、襟や裾、袖のペールイエローがアクセントカラーになったカーディガン。レイヤード風の着こなしが1枚で完成するので、ワードローブに備えておくとコーデに迷ったとき頼りになりそうです。ライトベージュのパンツと合わせれば、シーズンムード高まる好印象スタイルに。明るいトーンなので、淡色はもちろん暗めの色味とも合わせやすく、幅広いスタイリングが楽しめそうです。

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writer：Emika.M