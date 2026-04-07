ILLIT (YUNAH、MINJU、MOKA、WONHEE、IROHA) が“4月30日カムバック”。これにともなって4月6日、グループ公式SNSチャンネルに4thミニアルバム『MAMIHLAPINATAPAI』のプロモーションカレンダーを掲載した。

このカレンダーによると、ILLITは本日(7日)と14日にそれぞれ「GRWM」と「FREE RIDER」バージョンのコンセプトフォトを公開する。先だって、メンバーごとに似ている動物と共に話題を呼んだ「PAW PAW」バージョンに続き、新たなビジュアル変身が期待されるところ。なお、21日には、4thミニアルバム収録曲の一部を先行して聴くことができるハイライトメドレーで、カムバックの雰囲気を一層高める。

その後、タイトル曲「It’s Me」に関するコンテンツが次々と公開される予定だ。23日にはタイトル曲のメッセージとサウンドを垣間見ることができるキャンペーンフィルムを公開、24日には「IT’S ME」バージョンのコンセプトフォト公開も。27日と28日にはタイトル曲のミュージックビデオティーザー2つを続けて公開し、待望の新曲と本編ミュージックビデオが30日午後6時にベールを脱ぐ。

4thミニアルバムのリリースを記念した特別なフェスティバルも用意されている。ILLITはタイトル曲「It’s Me」をメインテーマにした＜ILLIT ソウル子ども大公園フェスティバル＞を5月5日に開催。これは、家族や友人単位の来場者が一緒に楽しめる様々な体験ブースはもちろん、ILLITの新曲ステージが披露され、会場を熱く盛り上げるというものだ。

カレンダー画像の独特な雰囲気も目を引くところ。ビニール袋に何気なく置かれたバラの花一輪は、これまでILLITが見せてきた独特の可愛らしく繊細な色彩とは全く異なり、感覚的な印象を残す。ILLITが今回の新作でどのような新しい姿と音楽を披露するのか、期待と好奇心が高まる。

なお、ILLITの4thミニアルバム『MAMIHLAPINATAPAI』は、相手との関係が深まる中で生まれる様々な感情の中で“自分”の内面に集中し、複雑な感情さえも楽しむILLITの物語。タイトル曲「It’s Me」は、初デートの後、好きな相手との関係の定義に悩んでいる時に“君の推しはまさに私だ！”と大胆に叫ぶ曲だ。

(P)&(C) BELIFT LAB Inc.

■4thミニアルバム『MAMIHLAPINATAPAI』

韓国発売日：2026年4月30日(木)

日本お届け日：2026年5月5日(火・祝)予定

※発売日は変更になる可能性がございます。あらかじめご了承ください。

▼予約サイト

・ILLIT Weverse Shop：https://go.weverse.io/qt3S/nmlfdvk7

・UNIVERSAL MUSIC STORE：https://umusic.jp/kHvJztLC

・HMV：https://www.hmv.co.jp/news/article/260324172/

・タワーレコード：https://tower.jp/article/feature_item/2026/03/31/1001

・TSUTAYA RECORDS：店頭のみ販売いたします。

・セブンネットショッピング：https://7net.omni7.jp/search/?keyword=illit20260505&searchKeywordFlg=1

・楽天ブックス：https://r10.to/hY0dbd

・Amazon.co.jp：https://www.amazon.co.jp/s?field-asin=B0GSZTN5MG|B0GSZR3KWN ▼『MAMIHLAPINATAPAI』

全3形態 ([GRWM Ver.] / [IT’S ME Ver.] / [FREE RIDER Ver.])

3,000円(税別)／3,300円(税込)

▼『MAMIHLAPINATAPAI (PAW PAW ver.)』

全5形態

2,300円(税別)／2,530円(税込)

▼『MAMIHLAPINATAPAI (Weverse Albums ver.)』

全1形態

1,700円(税別)／1,870円(税込)

▼『MAMIHLAPINATAPAI』3形態セット

9,000円(税別)／9,900円(税込)

▼『MAMIHLAPINATAPAI (PAW PAW ver.)』5形態セット

11,500円 (税別) ／12,650円 (税込)

■Japan 3rd Digital Single「Bubee」

2026年4月6日(月) 0:00(JST)配信開始

※TVアニメ『魔法の姉妹ルルットリリィ』オープニング主題歌

公式サイト：https://luluttolilly.com

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