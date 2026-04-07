今年度予算案が7日午後、参議院本会議で採決され、与党などの賛成多数で可決・成立しました。日本テレビ政治部の井上幸昌部長が解説します。

■予算の審議時間 2025年度と今年度でどうなった？

予算の審議というのは、政府が決めた1年間の税金の使い道をチェックする非常に重要な場なのですが、極めて異例な展開となりました。

審議時間を見てみると、衆議院、参議院とも少数与党だった2025年度の予算審議では、衆院で92時間ほど、参院では76時間ほどでした。

これが今回どうなったかというと、巨大与党が多数を占める衆院は59時間ほど、いまだ少数与党の参院も59時間ほどとなりました。

参院では22％、審議時間が減り、衆院では36％も減ったことになります。

■衆議院の質疑時間 与野党の割合は…

──高市首相が予算の年度内成立を目指していた、ここにこだわったことが影響しているのでしょうか？

その理由が1番大きいと思われます。この機会に与党の役割について考えてみます。衆議院での質疑時間の与野党の割合ですが、2025年度は、与党25％、野党75％でしたが、今回は与党が19％、野党81％でした。

衆院選で、与党は4分の3を超える議席を確保したにもかかわらず、自分たちの質疑の時間の割合を減らしていることになります。

議院内閣制のもと、政府と与党が一緒に編成した予算なので、与党の質疑時間は短くてもよいという考え方も理解できます。その一方で、政府の予算案をチェックすることは与野党問わず、国会議員の大切な役割です。与党議員だからこその高い専門性や視点で、予算案をより丁寧にチェックできたのではないでしょうか。

──来年度以降の予算審議も同じようなことになるのでしょうか？

今回は2月に衆院選があったから、ということも当然あるのですが、改めて国会の役割を押さえなおしておく必要があります。

■国会の役割とは…戦前の明治憲法下では“機能せず”

憲法83条には「国の財政を処理する権限は、国会の議決に基いてこれを行使しなければならない」と定められています。

財政民主主義といいますが、国民の代表である国会が予算をコントロールする、とこのように決められているのです。

一方、戦前の明治憲法下では国会の権限は弱く、膨らみ続ける軍事費を、ほぼチェックできませんでした。そのことが一因となり、「日本は勝ち目のない戦いを続けた」との指摘もあります。

今回の予算審議が悪しき先例とならないよう、そして、国会が機能しない戦前のようなことにならないよう、有権者は今後も「じぶんごと」として国会をチェックしていく必要があります。