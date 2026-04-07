俳優の秋田汐梨と池田匡志が７日、東京・神楽坂の赤城神社でフジテレビのＷ主演ドラマ「ｓｈａｒｅ」（２０日スタート、関東ローカル。ＦＯＤでノーカット版を配信）のヒット祈願を共演の寺本莉緒、草川直弥、藤本洸大、雛形あきこと行った。

原作は累計発行部数３０万部を突破した三つ葉優雨氏の同名コミックで、居場所のない女子高校生・はる（秋田）がゲイの青年・理央（池田）に恋をして、思いが通じ合うことの難しさと成長を描いた作品。２人が住むシェアハウスの同居人を寺本と草川、はるの幼なじみを藤本、はるの母親を雛形が演じている。

６人は拝殿で神主が奏上するヒット祈願の祝詞を聞き、祈祷後に記者会見。秋田は役作りについて「髪を３０センチぐらい切りました。人生で初めてのショートカットでスポーツ少女のような感じで演じていました」と大胆なイメージチェンジを打ち明けた。

シェアハウスでのシーンが多かった同世代の秋田、池田、寺本、草川、藤本は撮影を通じて打ち解け、和気あいあい。

藤本は第１話を見た感想として「池田さんの顔の造形美に圧倒されました。撮影に入った時から、顔面がキレイすぎて…」と池田の美形っぷりを絶賛し、池田が「うれしいじゃないですか！何が欲しい？」と、照れながらもジョークを交えて応える一幕もあった。

最後に、池田が「温かい物語の中に揺れや痛み、せつなさ、優しさがたくさん詰まっています。人と人との関わりの中で多様性が描かれています。自分なりの形で受け取って楽しんでいただけたら」、秋田が「とにかくせつなくて、でも見終わった後に温かい気持ちに包まれる作品だと思います。撮影期間はすごくいとおしくて、せつない時間でした。いろんな愛の形がある世の中ですが、はると理央だけの愛の形が見られると思います」とメッセージを送った。