「ダイヤモンドカップ・Ｇ１」（７日、津）

４カドからトップＳを決めた宮地元輝（３９）＝佐賀・１００期・Ａ１＝が豪快にまくって、昨年１月の下関周年以来となる４回目のＧ１優勝を飾った。通算では４０回目。この優勝で来年３月に地元・からつで開催されるＳＧ・第６２回ボートレースクラシック（２０２７年３月２３〜２８日）の出場権利を獲得した。

午前中から強い風が吹き続け、安定板使用でのレースが続いた。優勝戦では、実に６メートルの向かい風が吹く中で、コンマ０６のトップＳを決めた。４カドから一気に３艇をのみ込んで、あとは一人旅。「舟足というか、完全にＳ勝ちです」。勝負度胸なら誰にも負けないという宮地の魅力が詰まったレースになった。

もちろん度胸だけではない。その前にしっかりと準備も整えていた。「もうひと足と思って調整したけど、あまりにもシケすぎたのでペラで乗りやすくした」。水面状況を見極め、レース直前に最後の調整。豪胆さとともに冷静さも光った優勝になった。

そして、この優勝で、７月にびわこで行われるＳＧ・オーシャンカップ（７月２８日〜８月２日）の出場を確実とし、さらに来年３月に地元からつで行われるＳＧ・ボートレースクラシックの出場権まで手中に収めた。「何よりクラシックの権利が取りたかった。それに（年末の）グランプリも（得意の）大村ですからね、今年は。（賞金）上位の方で行って、いい成績を残したい」。ＳＧの出場権利を手にし、さらに賞金上積みで年末へ向けても前進。津でつかんだ４つ目のＧ１優勝はたくさんの“お土産”がついてきた。