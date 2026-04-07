お笑いコンビ・オードリーの若林正恭が７日、都内でテレビ東京系の経済番組「アンパラレルド〜ニッポン発、世界へ〜」（８日スタート。水曜・後１１・０６）の囲み取材に参加した。

特番として６回放送された番組がレギュラー化。ＭＣを務める若林は「探り探りですけど、手応えは感じている。放送を見て頂けたら番組の雰囲気とかを分かっていただける気がします」と呼びかけた。さらに、経済番組のため「シュッとした笑い方を心がけています」と笑わせた。

話題が「聞く力」になると、若林は「相方が率先して自発的にボケる人間じゃないので、能動的に笑いをつくってくれる人間じゃないので、聞くしかない、振るしかない相方」と悲しげに切り出した。

若林は「みなさんも分かってくれると思うんですけど、聞くしか返ってこない男なんで、その芸歴がなんか結びついているのかなと思う部分はありますね。いろんな芸人さんと絡んでいますけど、春日が一番難しいです、いまだに。こっちから２個、３個、４個と投げないと面白いことを言ってくれない」と嘆いた。「その苦戦した歴史が聞く力につながっているのかな」といい、「日向坂の方が全然返してくれるんです」と笑わせた。