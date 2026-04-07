バスケットボール女子日本代表が、２９日にＷＮＢＡファイナルに出場したフェニックス・マーキュリーと対戦する。２８年ロサンゼルス五輪の出場切符がかかるＷ杯（９月、ドイツ）に向けた強化が目的。３月のＷ杯予選出場選手と若手を中心に選抜する。

同チームは、現女子代表監督を務めるコーリー・ゲインズ氏がかつて指揮していたチームで、２００９年にはＷＮＢＡを制覇した。オンラインで取材に応じた日本バスケットボール協会の小栗弘チームダイレクターが女子日本代表との対戦を明かし、「強豪国とマッチメークを組むことが強化になる。しっかりマネジメントしていきたい」と語った。

日本は３月に行われたＷ杯予選トーナメントを２勝３敗で突破し、本戦の出場権を獲得。しかし初戦から３連敗を喫するなど、銀メダルを獲得した２１年東京五輪以降は国際線で長く苦戦が続いている。

荻原美樹子強化副委員長は「トランジションから３点シュートは、まだまだ日本の強み」とＷ杯予選トーナメントを振り返りつつ、「課題はサイズ差、リバウンド、ハンガリーのような長身選手がいたときにポストをどう守るか、永遠と続いてきている課題。そこはコーリーとコミュニケーションをとっていけたら」と見据えた。