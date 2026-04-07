〈時価総額数十億円も高市早苗首相が関与否定で大暴落、金融庁が捜査…“サナエトークン”とは何だったのか？ 後援会もお墨付き、発行者側も高市関与をアピール〉から続く

高市早苗首相は4月7日の参院予算委員会の質疑で、自身の名前が使用された暗号資産「SANAE TOKEN（サナエトークン）」について立憲民主党の杉尾秀哉議員から質問を受けた。

【画像】週刊文春に独占告白をする「サナエトークン」発行元の責任者

高市事務所側のサナエトークンへの関与について問われると、高市首相は「週刊誌の記事をもとに質問をされていると思うんですけど、サナエトークンという名前の暗号資産が発行され、それが流通するということについて誰も承知もしておりませんし、承認もいたしておりません」と答えた。

4月1日の「週刊文春 電子版」ではサナエトークンの“仕掛人”が高市事務所の関与を告白していた。そもそもどのようなことが報じられていたのか。4月1日配信の記事を再公開する。

高市早苗首相の名前を冠した暗号資産（仮想通貨）「SANAE TOKEN（サナエトークン）」を巡る問題。高市首相自身が「私は全く存じ上げませんし、私の事務所側も、（略）知らされておりません」とXに投稿したことを機に価格が暴落した。国会でも疑惑が追及され、発行元の会社「NoBorder DAO」（東京都港区）は釈明に追われて発行中止を宣言している。



高市首相 ©時事通信社

今回、発行元の責任者だった松井健氏（「NoBorder DAO」代表社員である「株式会社neu」代表）が「週刊文春」の取材に実名顔出しで応じ、経緯について独占告白した。

「高市事務所の秘書さんにはすべてお伝えしていたのです」

松井氏はこう述べる。

「『サナエトークン』は、確かに私のチームで発案、設計し、実装したものです。高市首相が関与を否定し、騒ぎになった当初から、本当は自分の言葉で説明したかった。ですが、私が詳しく事情を明かすと、高市さんのマイナスになってしまうのではと……。心苦しく、悩みながらも口を噤んできました」

サナエトークンは一体何を目指し、その計画は誰に、どのように共有されていたのか。

「事実は事実、そうでないことは違うと、お話ししたいと思います。前提として、私たちは高市事務所の秘書さんには、サナエトークンが暗号資産であることを、すべてお伝えしていたのです」

証拠となる音声に残っていたのは、奈良県の高市早苗事務所所長で、高市首相を20年以上にわたって支える、公設第一秘書の木下剛志氏の肉声だった――。

松井氏による実名告白記事は、4月1日（水）12時配信の「週刊文春 電子版」および2日（木）発売の「週刊文春」に掲載されている。サナエトークンの開発経緯、そして総裁選から続く高市氏の公設秘書との密接な関係を赤裸々に語っている。また、証拠となる音声も「週刊文春 電子版」で公開している。

（「週刊文春」編集部／週刊文春 2026年4月9日号）