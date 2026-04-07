H//PE Princessが、デビュー1stミニアルバム『17.7』を5月27日にリリースする。

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同アルバムは、オーディション番組を経験してデビューを果たす彼女たちの最初のアルバムとなる。タイトルにある『17.7』という数字はグループ結成当時の平均年齢を表している。

オーディション番組内でも披露された「gOOd! (H//PE P ver.)」、「DAISY (H//PE P ver.)」のほか、番組でメインプロデューサーも務めたDynamicduoのGaekoが、同アルバムのためにプロデュースした新曲「Stolen」など全5曲を収録する。

また、初回限定盤Aには28ページのフォトブック、初回限定盤Bには『17.7』のジャケット撮影のメイキング映像やレコーディングの模様を収めたDVDが封入されている。

H//PE Princessのグループ名には、音楽的な主体性を基盤に自分たちだけのスタイルを作り上げ、ジャンルや地域の境界を越えた連帯を通じて、新たなロールモデルへと成長していくという抱負が込められている。

なおH//PE Princessは今後、日本そして韓国をはじめ世界に向けた活動を展開していく予定だ。

（文＝リアルサウンド編集部）