「注目すべき存在」元浦和FWのオランダ代表入りを現地識者が切望！「一度検討してほしい」
かつて浦和レッズでもプレーしたFWブライアン・リンセンのオランダ代表入りを、現地記者が推薦している。
35歳のストライカーは、2025年１月に浦和から母国のNECに移籍。１年目の昨季は公式戦16試合に出場し４ゴールを記録し、２年目の今季はここまで公式戦30試合に出場して11ゴール・８アシストをマークしている。
オランダメディア『FCUpdate.nl』によれば、ジャーナリストのウーゴ・ボルスト氏は、これまで一度も代表に呼ばれたことがないリンセンだが、北中米ワールドカップのメンバー選考で候補に挙がってもいいと考えているようで、次のように見解を示している。
「オランダ代表は前線の層が厚いとは言えない。リンセンもまた、群を抜いているわけではないが、注目すべき存在だ。彼のスタッツは優れており、オランダ代表では珍しい奥行きをもたらせる選手。コンスタントに得点を奪っているし、勤勉さもある」
さらに、リンセンと同じくストライカーで、オランダ代表で通算51キャップを誇るアヤックスのヴォウト・ヴェフホルストを引き合いに出し、こう続ける。
「ヴェフホルストに欠けているものを、ほぼすべて兼ね備えている。そして、実はリンセンはヘディングが非常に上手い。私が絶対に選ぶべきだと思うヴェフホルストよりも高くジャンプできる。だからどうか（ロナルド・クーマン）監督、ブライアン・リンセンを一度検討してほしい」
クラブでアピールし続ければ、サプライズ招集はあるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】日本を舐めているのか。イングランド代表の名将が用意したのは“とんでもない愚策”だった
35歳のストライカーは、2025年１月に浦和から母国のNECに移籍。１年目の昨季は公式戦16試合に出場し４ゴールを記録し、２年目の今季はここまで公式戦30試合に出場して11ゴール・８アシストをマークしている。
オランダメディア『FCUpdate.nl』によれば、ジャーナリストのウーゴ・ボルスト氏は、これまで一度も代表に呼ばれたことがないリンセンだが、北中米ワールドカップのメンバー選考で候補に挙がってもいいと考えているようで、次のように見解を示している。
さらに、リンセンと同じくストライカーで、オランダ代表で通算51キャップを誇るアヤックスのヴォウト・ヴェフホルストを引き合いに出し、こう続ける。
「ヴェフホルストに欠けているものを、ほぼすべて兼ね備えている。そして、実はリンセンはヘディングが非常に上手い。私が絶対に選ぶべきだと思うヴェフホルストよりも高くジャンプできる。だからどうか（ロナルド・クーマン）監督、ブライアン・リンセンを一度検討してほしい」
クラブでアピールし続ければ、サプライズ招集はあるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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