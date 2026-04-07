「人数多いからドキドキ」旧手熊小の児童が桜が丘小で新学年 県内多くの公立小中学校で始業式《長崎》
県内の多くの公立小中学校で始業式が行われました。
3月に閉校した長崎市の旧手熊小学校の児童は、新たな校舎で新年度をスタートさせました。
新年度を迎え、児童たちが元気に登校します。
3月に閉校した旧手熊小学校の児童にとっては、初めてのバス通学です。
（旧手熊小の児童）
「何回か(通学の)練習をしていたので、思ったよりかはできた。ちょっと楽しみだけでちょっと不安」
（旧手熊小の児童）
「手熊小学校と違って人数が多いからドキドキしている」
今月から、桜が丘小学校に仲間入りです。
旧手熊小学校は、1876年に開校。
1959年のピーク時には394人の児童が在籍していましたが、少子化に伴い児童数が減少。
150周年の昨年度、閉校することになりました。
桜が丘小学校で行われた始業式では、2年生から6年生の児童が旧手熊小学校の児童28人をアーチや拍手で迎えました。
（児童代表）
「皆さんが来るのをとても楽しみにしていた。これから一緒に勉強したり遊んだりしましょう」
式では、堂下 弘祐校長が「新たな仲間と交流を深め、いろいろなことに挑戦してほしい」とエールを贈りました。
（桜が丘小 堂下 弘祐校長）
「手熊小学校の子と桜が丘小学校の子で、新しい桜が丘小学校の歴史を作っていきましょう」
各クラスでのホームルームでは、新学年の教科書も配られ、新たな仲間との会話に笑顔が広がります。
（旧手熊小の児童）
「前から友達はいたけど、もっと仲良くなれたので、ほかの子とも仲良くなりたい」
（記者）
「友達できた？」
（旧手熊小の児童）
「はい。前の手熊の事とかを話していた。この6年1組のみんなと友達になりたい」
桜が丘小学校の入学式は9日に行われ、新たに25人が仲間に加わります。