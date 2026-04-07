今日の運勢がサクッと分かる！ 人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの【毎日ひとこと占い】。2026年4月8日はどんな1日になるのか、星座ごとに読み解いていきましょう。

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人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの毎日占い。2026年4月8日の運勢を12星座別にランキング形式でお届け。気になるあなたの今日の運勢は？

12位：おとめ座／乙女座（8月23日〜9月22日生まれ）


家族との会話に救われそう。離れて暮らしているなら電話して。

11位：うお座／魚座（2月19日〜3月20日生まれ）


物事の進展が遅れがち。手順を考えながら行動しよう。

10位：ふたご座／双子座（5月21日〜6月21日生まれ）


無愛想な態度に注意。人と接するときは笑顔を忘れずに。

9位：おうし座／牡牛座（4月20日〜5月20日生まれ）


不平不満でいっぱいになりそう。でも顔に出さないように注意して。

8位：やぎ座／山羊座（12月22日〜1月19日生まれ）


気持ちが内向的な日。1人で読書三昧すると運気は上昇。

7位：かに座／蟹座（6月22日〜7月22日生まれ）


うっかりミスに注意。待ち合わせ時間や場所は再確認を。

6位：いて座／射手座（11月23日〜12月21日生まれ）


自分が本当は何をしたいのかを考えてみて。未来が開けそう。

5位：てんびん座／天秤座（9月23日〜10月23日生まれ）


元気に動き回ろう。新しい夢を見つけることができるかも。

4位：みずがめ座／水瓶座（1月20日〜2月18日生まれ）


アウトドアレジャーにツキあり。自然のパワーをもらえそう。

3位：おひつじ座／牡羊座（3月21日〜4月19日生まれ）


信じられるのは自分だけ。他人の視線は気にしないこと。

2位：しし座／獅子座（7月23日〜8月22日生まれ）


好調日ながらお金を使うと運気ダウン。買い物は延期が◎。

1位：さそり座／蠍座（10月24日〜11月22日生まれ）


自分のペースでゆっくりいこう。心に充実感を覚えるはず。
(文:マリィ・プリマヴェラ（占いガイド）)