2026年4月8日の運勢ランキング「おひつじ座〜うお座」 マリィ・プリマヴェラの【毎日ひとこと占い】
人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの毎日占い。2026年4月8日の運勢を12星座別にランキング形式でお届け。気になるあなたの今日の運勢は？
家族との会話に救われそう。離れて暮らしているなら電話して。
物事の進展が遅れがち。手順を考えながら行動しよう。
無愛想な態度に注意。人と接するときは笑顔を忘れずに。
不平不満でいっぱいになりそう。でも顔に出さないように注意して。
気持ちが内向的な日。1人で読書三昧すると運気は上昇。
うっかりミスに注意。待ち合わせ時間や場所は再確認を。
自分が本当は何をしたいのかを考えてみて。未来が開けそう。
元気に動き回ろう。新しい夢を見つけることができるかも。
アウトドアレジャーにツキあり。自然のパワーをもらえそう。
信じられるのは自分だけ。他人の視線は気にしないこと。
好調日ながらお金を使うと運気ダウン。買い物は延期が◎。
自分のペースでゆっくりいこう。心に充実感を覚えるはず。
(文:マリィ・プリマヴェラ（占いガイド）)
12位：おとめ座／乙女座（8月23日〜9月22日生まれ）
家族との会話に救われそう。離れて暮らしているなら電話して。
11位：うお座／魚座（2月19日〜3月20日生まれ）
物事の進展が遅れがち。手順を考えながら行動しよう。
10位：ふたご座／双子座（5月21日〜6月21日生まれ）
無愛想な態度に注意。人と接するときは笑顔を忘れずに。
9位：おうし座／牡牛座（4月20日〜5月20日生まれ）
不平不満でいっぱいになりそう。でも顔に出さないように注意して。
8位：やぎ座／山羊座（12月22日〜1月19日生まれ）
気持ちが内向的な日。1人で読書三昧すると運気は上昇。
7位：かに座／蟹座（6月22日〜7月22日生まれ）
うっかりミスに注意。待ち合わせ時間や場所は再確認を。
6位：いて座／射手座（11月23日〜12月21日生まれ）
自分が本当は何をしたいのかを考えてみて。未来が開けそう。
5位：てんびん座／天秤座（9月23日〜10月23日生まれ）
元気に動き回ろう。新しい夢を見つけることができるかも。
4位：みずがめ座／水瓶座（1月20日〜2月18日生まれ）
アウトドアレジャーにツキあり。自然のパワーをもらえそう。
3位：おひつじ座／牡羊座（3月21日〜4月19日生まれ）
信じられるのは自分だけ。他人の視線は気にしないこと。
2位：しし座／獅子座（7月23日〜8月22日生まれ）
好調日ながらお金を使うと運気ダウン。買い物は延期が◎。
1位：さそり座／蠍座（10月24日〜11月22日生まれ）
自分のペースでゆっくりいこう。心に充実感を覚えるはず。
(文:マリィ・プリマヴェラ（占いガイド）)