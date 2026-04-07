「激痩せ？」本田望結、大人っぽいブラックコーデにファン歓喜！ 「よりかわいくなってる！」
俳優でフィギュアスケート選手の本田望結さんは4月6日、自身のInstagramを更新。大人っぽいコーディネートを披露したところ、ファンから歓喜の声が寄せられています。
【写真】本田望結の大人っぽいブラックコーデ
ファンからは「激痩せ？」「めっちゃ痩せましたねー」や「よりかわいくなってる！」「どんどん綺麗になる」「いつの間にやらめちゃくちゃ大人っぽくなってる」「こんな美女見たことないです」といった声が寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
【写真】本田望結の大人っぽいブラックコーデ
「いつの間にやらめちゃくちゃ大人っぽくなってる」本田さんは「みんなのところは咲いていますか」とつづり、5枚のソロショットを投稿。黒いニットカーディガンにタイトなシルエットのジーンズを合わせています。落ち着いた大人の女性といった印象です。5枚目には顔がどアップになったショットも載っており、本田さんの端正な顔立ちが際立っています。
過去投稿にも「痩せたよね」の声2月24日にも、ソロショットを公開した本田さん。グレーのジャケットに黒いスカートを合わせ、こちらも大人っぽいコーディネートです。この投稿にも「痩せたよね」「スタイル完璧」といった反響が寄せられていました。今後の投稿にも期待したいですね。
(文:堀井 ユウ)