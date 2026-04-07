ワッカネズミやアブソルがぺたんこに!「ポケモン ぺたんこマスコット Color：White」発売!
タカラトミーアーツは、「ガチャ」シリーズから「ポケモン ぺたんこマスコット Color：White」を3月25日週より発売する。全5種で価格は300円。
3月25日週発売「ポケモン ぺたんこマスコット Color：White」(全5種・300円)
「ポケモン ぺたんこマスコット Color：White」は、半立体&ビッグサイズの「ぺたんこマスコット」シリーズに、白をテーマにしたポケモンが仲間入り。それぞれに付属するストラップは白色で、2026年2月発売の“Black”と一緒に揃えたくなる。本体サイズは約5cm。
○ラインナップ
ワッカネズミ
ロコン（アローラのすがた）
ゾロア（ヒスイのすがた）
アブソル
フラエッテ（しろいはな）
3月25日週発売「ポケモン ぺたんこマスコット Color：White」(全5種・300円)
「ポケモン ぺたんこマスコット Color：White」は、半立体&ビッグサイズの「ぺたんこマスコット」シリーズに、白をテーマにしたポケモンが仲間入り。それぞれに付属するストラップは白色で、2026年2月発売の“Black”と一緒に揃えたくなる。本体サイズは約5cm。
○ラインナップ
ワッカネズミ
ロコン（アローラのすがた）
ゾロア（ヒスイのすがた）
アブソル
フラエッテ（しろいはな）