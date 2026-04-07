杉浦ファミリー、3人揃ってCM初共演「親から見て希空が頑張っていて」家族の“買い物ルール”明かす「カゴに入れるときはママに言う」
【モデルプレス＝2026/04/07】スマホ決済『AEON Pay』の新CMキャラクターに就任したタレントの杉浦太陽、辻希美、長女の希空が初共演する新CM「登場」篇、「ブランド」篇、「キャンペーン」篇が、4月10日より全国放映開始される。
【写真】杉浦ファミリー、親子初共演の「TGC」ランウェイ
新TVCMでは、「日本のいい未来へ」というメッセージと共に、杉浦、辻、希空が『LOVEマシーン』に合わせて家族で踊る姿を通じ、前向きな日常を描いている。
インタビュー内では、杉浦ファミリーとして初のCM撮影を行った心境や、家族ならではの買い物ルールについて語っている。（modelpress編集部）
Q. ご家族3人での初CM撮影、いかがでしたか？
辻：私は、思っていたよりも“初めて”という感じは正直なかったです！
希空：えー、私はめっちゃ緊張しました！まだこういう現場に慣れてないし、人もいっぱいいて。あと、パパとママと一緒に仕事をするのが初めてだったので…！
杉浦：親から見て希空が頑張っていて、すごいなと思った。
辻：家での希空とはまた違う姿を見られたよね。
杉浦：プロになってきたよね。あとはやっぱりダンス！
希空：パパ上手だったよ！
杉浦：嬉しい！昨日練習風景を2人に見せたら大爆笑されて心配してました（笑）。
辻：でも今日撮影してみて、みんなが1つになっている感じがあったよね。
杉浦：すごく一体感があったね。なんだかちょっと感動した。親としては、希空だけのカットもあったので、その時はこっちがドキドキしてましたね（笑）。
辻：すごい上手だった。それぞれ違った一面が見られた1日だったのかなと思います！
Q. 直近で感じた「いいPay」体験は？
杉浦：最近はスマホ1つで買い物ができるから、財布を持ち歩かなくなった。
希空：私は、使いすぎないように、履歴をすぐ見られるのがありがたい。
辻：使った履歴がすぐ確認できるのは、やっぱり安心感があるよね。
杉浦：そうだね。親としても、希空がお小遣い頂戴って言ったら『AEON Pay』で送っちゃう。
辻：じゃあ送ってもらおうかな（笑）！
杉浦：余計な事言ったわ…（笑）俺の『AEON Pay』が…。
Q.ご家族ならではのお買い物ルールは？
辻：私は、たぁくん（杉浦）と買い物に行くときはお米とか絶対に重いものを買おうと決めている！
杉浦：間違いない（笑）。
希空：私はカゴに入れるときはママに言うっていうのがルールかな。
杉浦：えー？パパがいたら、みんな構わずバンバン入れてるよね？なんでなの（笑）？
辻：たしかにそうかも（笑）。
杉浦：「パパが払うでしょ？」って思ってみんな一斉に入れ始めるんだよね。
辻：パパの履歴すごいじゃん（笑）！
杉浦：本当だよ、あとで履歴確認します！
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【写真】杉浦ファミリー、親子初共演の「TGC」ランウェイ
◆杉浦ファミリー、3人揃ってCM初共演
新TVCMでは、「日本のいい未来へ」というメッセージと共に、杉浦、辻、希空が『LOVEマシーン』に合わせて家族で踊る姿を通じ、前向きな日常を描いている。
◆杉浦ファミリーインタビュー
Q. ご家族3人での初CM撮影、いかがでしたか？
辻：私は、思っていたよりも“初めて”という感じは正直なかったです！
希空：えー、私はめっちゃ緊張しました！まだこういう現場に慣れてないし、人もいっぱいいて。あと、パパとママと一緒に仕事をするのが初めてだったので…！
杉浦：親から見て希空が頑張っていて、すごいなと思った。
辻：家での希空とはまた違う姿を見られたよね。
杉浦：プロになってきたよね。あとはやっぱりダンス！
希空：パパ上手だったよ！
杉浦：嬉しい！昨日練習風景を2人に見せたら大爆笑されて心配してました（笑）。
辻：でも今日撮影してみて、みんなが1つになっている感じがあったよね。
杉浦：すごく一体感があったね。なんだかちょっと感動した。親としては、希空だけのカットもあったので、その時はこっちがドキドキしてましたね（笑）。
辻：すごい上手だった。それぞれ違った一面が見られた1日だったのかなと思います！
Q. 直近で感じた「いいPay」体験は？
杉浦：最近はスマホ1つで買い物ができるから、財布を持ち歩かなくなった。
希空：私は、使いすぎないように、履歴をすぐ見られるのがありがたい。
辻：使った履歴がすぐ確認できるのは、やっぱり安心感があるよね。
杉浦：そうだね。親としても、希空がお小遣い頂戴って言ったら『AEON Pay』で送っちゃう。
辻：じゃあ送ってもらおうかな（笑）！
杉浦：余計な事言ったわ…（笑）俺の『AEON Pay』が…。
Q.ご家族ならではのお買い物ルールは？
辻：私は、たぁくん（杉浦）と買い物に行くときはお米とか絶対に重いものを買おうと決めている！
杉浦：間違いない（笑）。
希空：私はカゴに入れるときはママに言うっていうのがルールかな。
杉浦：えー？パパがいたら、みんな構わずバンバン入れてるよね？なんでなの（笑）？
辻：たしかにそうかも（笑）。
杉浦：「パパが払うでしょ？」って思ってみんな一斉に入れ始めるんだよね。
辻：パパの履歴すごいじゃん（笑）！
杉浦：本当だよ、あとで履歴確認します！
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