人気ブランド厳選♡ 着回しの幅がぐっと広がる【セットアイテム】特集をCHECK

この春、注目の名品が知りたい！そこで今回は、人気ブランドのプレスが推薦する「セットアイテム」3選をお届けします。単品使いでもサマになるセットアイテムは、ひとつ持っておけば着回しの幅がぐっと広がる♡ 夏まで使えるアイテムもあるので、ぜひチェックしてみて。

着回しに効く服 人気ブランド・プレスが推薦 お得なセットものや、持っていると着こなし幅が広がるセットアップ、別人級に変身するマルチWayアイテムなど。こだわり抜いて作られた春の優秀アイテムはこの春のワードローブに加えるべき！

Item LILLIAN CARAT ボレロとワンピースのセット コーディネートで悩む朝もセットで着るだけでさっと決まるレイヤードスタイルに。スタイルが盛れるマーメイドラインのワンピも◎。 プレス・大丸明日香さん 「ワンピースがシワになりにくい素材なので旅行に持っていくのもおすすめです。ボレロは冷房対策や真夏の日焼け防止の羽織りとしても使えたりと、夏までしっかり活躍します」 ボレロとワンピースのセット 16,940円／LILLIAN CARAT（リリアン カラット）

Item dazzlin BIGシャツとスカートのセットアップ アウターライクに羽織れるマニッシュなシルエットのビッグシャツ。さわやかなストライプと甘いレースのバランスが絶妙♡ プレス・船岡美希さん 「リボン見えするような背中があいたデザインで、後ろ姿にもこだわって仕上げています。同生地のスカパンと一緒にワンピ風に着る着こなしが、展示会でも人気でした！」 オーバーシャツ 9,790円、シャツミニスカート 9,790円／ともにdazzlin

Item REDYAZEL シャツブルゾンとスカートのセット ブラウスのジップデザインが新鮮。チュール×ドットの華やかなデザインで単品使いでもしっかり映える優秀アイテム。 プレス・立花真悠さん 「スカートは自然に広がるフレアーラインにすることで、歩くたび揺れ感が出るように設計しています。ボリューム感がありつつ重たく見えないようフリルの分量にこだわりました」 ジップブラウスとスカートのセット 16,940円／REDYAZEL ルミネエスト新宿店 撮影／林真奈 リース協力／仲田千咲

Ray編集部 副編集長 小田和希子