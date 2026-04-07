Ｊ１千葉は７日、千葉市内で水戸戦（１１日・フクアリ）に向けて調整した。雨と強風の中、約２時間ミニゲームなどで汗を流した。

４日の東京Ｖ戦で右肩のけがから復帰したＭＦ杉山直宏は「思ったより緊張はしなかった。なんか一つ結果を出してやろうという気持ちで入った。ゴールに向かう姿勢は今まで通り積極的にできた」と当日を振り返った。

ウォーミングアップ時、千葉の応援席からは「待ってたぞ！杉山直宏」との横断幕が。「（横）断幕を見て復帰したことを感じた。うれしかったし、熱くなった。感動しました」とサポーターへの感謝を口にした。

昨季前半から右肩の不調に悩まされてたといい「プレシーズンで亜脱臼気味になっていた。割と最初から手術は検討していたが、連戦とかあってできずにいた」と語る。百年構想リーグに入るタイミングでの手術には「やってよかったと思うためにもこれから頑張りたい」と前を向いた。

杉山が主戦場とするサイドハーフのポジションには津久井、イサカ、姫野が開幕から躍動中。杉山と同じ時期に岩井が復帰し、離脱中の田中、椿も状態を上げてきている。「それぞれ良さがあるし、全員タイプが違う。競争があるから全員が危機感を持っていいプレーができている。誰が出ても活躍できる選手がそろっているので、まずは味方に負けないように練習を」と気を引き締め、「全然準備できている」と先発の座を奪取に意欲をみせた。

次戦の水戸は、昨年１０月の試合で杉山が後半追加タイムに決勝ゴールを決めて破った相手。「考えすぎたらよくないので」と冷静さを忘れず、「相手も勢いもってやってくる。それに負けないくらい相手を上回れば、もちろん勝率は高くなる。圧倒する準備はできている」。杉山が千葉を勝利へ導く。（綾部 健真）