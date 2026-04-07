◆パ・リーグ 楽天―日本ハム（７日・楽天モバイル）

楽天・前田健太投手が緊急降板し、日米通算１６６勝目はお預けとなった。

２０１５年１０月２日の中日戦（マツダ）以来３８４０日ぶりの白星を目指して今季２度目の先発となったが、０―０の４回１死一塁で田宮の２球目を投じた後に右ふくらはぎを気にするそぶりを見せた。さらに３球目を投げた後に不調を訴えてベンチ裏に下がり、そのまま降板した。

本拠地開幕となった３月３１日のソフトバンク戦（楽天モバイル）では４回０／３を投げ５安打５四球、２失点と持ち味の制球力が影を潜めた。

中６日で臨んだマウントも、３回１／３を投げ６５球で無念の降板。気温が１０度に満たず寒さが厳しいなか、応援するファンに応えることはできなかった。

◆前田 健太（まえだ・けんた）１９８８年４月１１日、大阪府生まれ。３７歳。ＰＬ学園では１年夏と３年春に甲子園出場。０６年高校生ドラフト１巡目で広島に入団。１５年オフにドジャースへ移籍し、今季までＭＬＢでプレー。１３年ＷＢＣ、１５年プレミア１２日本代表。沢村賞２度、最多勝利２度、最優秀防御率３度、最多奪三振２度、ベストナイン３度、ゴールデン・グラブ賞５度など。１８５センチ、８４キロ。右投右打。