綾瀬はるか、今も会津への思い変わらず「とても大切な場所」
俳優の綾瀬はるか（41）、石井裕也監督が7日、都内で行われた映画『人はなぜラブレターを書くのか』（4月17日公開）の公開直前3万人イベントに登壇した。
【動画】綾瀬はるか、今も会津への思い変わらず「とても大切な場所」
2000年3月8日に発生した営団地下鉄（現：東京メトロ）日比谷線中目黒駅構内脱線衝突事故で命を落とした高校生に、20年の時を経て一通の手紙が届いた。その実話をもとにした今作は、主人公・寺田ナズナを綾瀬が演じる。
会場のTOHOシネマズ日比谷のほか、全国189スクリーンで中継。合計190スクリーン、約3万人が集まった。NHK大河ドラマ『八重の桜』（2013）の舞台だった福島県の会津にも中継が。今も「会津まつり」に参加するなど綾瀬にとっても思い入れの深い場所となっている。
福島への思いを問われると綾瀬は「大河ドラマがご縁で、終わった後も『会津まつり』の会津藩公行列に参加させていただいて、近くでお客さんとか、いろんな方に会える。より福島・会津が自分にとって毎年とても大切な場所になっています。行く度に皆さんが温かく優しく迎えてくださる。いつも、その笑顔やパワーに元気をもらっています。それを皆さんに返したいと思っています」と変わらない会津への愛を語っていた。
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2000年3月8日に発生した営団地下鉄（現：東京メトロ）日比谷線中目黒駅構内脱線衝突事故で命を落とした高校生に、20年の時を経て一通の手紙が届いた。その実話をもとにした今作は、主人公・寺田ナズナを綾瀬が演じる。
福島への思いを問われると綾瀬は「大河ドラマがご縁で、終わった後も『会津まつり』の会津藩公行列に参加させていただいて、近くでお客さんとか、いろんな方に会える。より福島・会津が自分にとって毎年とても大切な場所になっています。行く度に皆さんが温かく優しく迎えてくださる。いつも、その笑顔やパワーに元気をもらっています。それを皆さんに返したいと思っています」と変わらない会津への愛を語っていた。