【ヒューストン＝中根圭一】米主導の有人月周回探査計画「アルテミス２」で、米国とカナダの宇宙飛行士４人が搭乗する宇宙船「オリオン」は６日（日本時間７日）、月の裏側の飛行に成功し、人類が到達した地球から最も遠い距離の記録を５６年ぶりに更新した。

オリオンは日本時間７日午前２時５６分、アポロ１３号が１９７０年に樹立した地球からの最遠距離の記録４０万１７１キロ・メートルを塗り替えた。その後、月の裏側に回り込む軌道に入り、同８時に月面から６５４５キロ・メートルまで最接近した。その２分後には地球からの距離が４０万６７７１キロ・メートルに達し、アポロ１３号の記録を６６００キロ・メートル上回った。

また、月の裏側を回る際には、地球が月の地平線に沈む「地球の入り」と、地平線から現れる「地球の出」などを観測した。

トランプ米大統領はオリオンと交信し、「月に恒久的な拠点を確立し、さらにその先の火星に歩みを進める」と意欲を見せた。

米国は、トランプ氏の任期中である２０２８年に約半世紀ぶりとなる有人月面着陸を目指しており、今回の飛行で得た科学的・技術的な知見を生かす。オリオンは同１１日午前、約１０日間の飛行を終えて地球に帰還する見通しだ。