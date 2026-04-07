Gカップのグラビアモデル、三田悠貴さんのSPA!デジタル写真集「三田悠貴 はみ出す天然系Gカップ」がリリース。誌面カットの一部が公開されました。軽トラックで全国を巡る旅好きとしても知られる三田さんが、グラビアではまた違った表情を見せています。



【写真】サスペンダー隠しや透けレース ビキニを超えたセクシー衣装 三田悠貴さんがG砲で悩殺！

温泉宿を舞台にした写真集では、浴衣姿で見せるリラックスした笑顔から、おもむろに浴衣を脱いで色っぽいボディをさらけだす妖艶な雰囲気まで、匂い立つような彼女の魅力を収録。自然体の表情とともに、柔らかな質感を感じさせるカットが印象的です。



表紙では、アップにした濡れ髪でド迫力ボディを見せつけます。96センチのGカップバストは圧巻の一言。公開されたビジュアルでは、コートで季節感を演出した装い、チェックのスカートで清楚を表現しつつ、白いニットのふくらみは必見です。畳の上で仰向けになるカットでは、収まりきらないG砲と黒ビキニトップの形も相まって、奇跡のハートマークが浮かび上がるシーンも作り出しています。（提供：週刊SPA!編集部 撮影：岡本武志 ヘアメイク：田中陽子 スタイリング：mahiro）



【三田悠貴さんプロフィル】

1998年5月7日生まれ。岐阜県出身。身長156cm。B96・W59・H88。血液型A型 リップ所属。1st写真集『み・た・い？』絶賛発売中。電子版写真集『side-B：昼からみ・た・い？』『side-B：夜もみ・た・い？』も発売中。祖父より譲り受けた軽トラで全国行脚。愛車での旅の様子は『歩道・車道バラエティ 道との遭遇』（CBCテレビ）、およびYouTubeチャンネル「軽トラ女子全国旅」で公開中。最新情報はX（@mitachan_y）、Instagram（mitachan_y）