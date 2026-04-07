これからの気象情報です。

8日(水)も、空気がヒンヤリした状態が続きそうです。



◆警報・注意報

現在、県内全域にカミナリ注意、沿岸部に強風・波浪注意報、雪が残る地域にナダレ注意報が発表されています。



◆4月8日(水)の天気

・上越地方

朝のうちは雲の多い天気ですが、日中は日差しがたっぷり届くでしょう。

最高気温は、13～14℃の予想です。



・中越地方

はじめ雲が広がるところがありますが、日中は各地ともよく晴れるでしょう。

最高気温は12℃前後で、今日の日中と比べると5℃前後高くなりそうです。



・長岡市と三条市周辺

朝から青空が広がるでしょう。

ただ、日差しのわりに気温の上がり方は鈍く、日中でも暖かさを感じるほどではなさそうです。



・下越：新潟市周辺と佐渡

今日とは一転して、晴れる時間が長くなるでしょう。

最高気温は14℃前後と、平年並みの見込みですが風が出やすく空気がヒンヤリと感じられそうです。



・下越：村上市から聖籠町

夜にかけて安定した空模様が続く見込みです。

日中の気温は13℃前後の予想で、この時期らしい体感に戻るでしょう。



◆風と波

8日(水)は、広い範囲ではじめ風がやや強く吹くでしょう。

波の高さは、各海域ともはじめ3mでウネリを伴う予想です。



◆週間予報

9日(木)はおおむね晴れて、日中は初夏の陽気になるでしょう。

一方、10日(金)と11日(土)はまとまった雨が降りそうです。

12日(日)以降も周期的に天気が変わりますが、気温の高い状態は続く見込みです。



8日(水)は、日差しのわりに空気がヒンヤリしそうです。引き続き、暖かい服装を心がけてください。