ミュージカル『天使にラブ・ソングを』8日午後の公演は3人が休演 体調不良が理由 代役も発表
東京・明治座で上演中のミュージカル『天使にラブ・ソングを〜シスター・アクト〜』（3月25日〜4月21日）について、「東宝演劇部お知らせ用」の公式Xが7日、8日午後1時の公演で3人が体調不良のため休演すると発表した。同公演は7日の午後1時と同6時の公演が休演となっていた。
【写真】体調不良者が複数発生…『天使にラブ・ソングを』で主演を担う彩風咲奈
投稿では「【4月8日(水)13時公演に関するお知らせ】」と書き出し「本公演に出演を予定しておりました、パブロ役の山崎大輝、および堀江慎也、輝生かなでは、体調不良のため、4月8日（水）13時の公演回を休演させていただきます」と発表。続けて「パブロ役は当面の間、神澤直也が務めさせていただきます」と公表した。
Xでは、7日午前11時48分に「出演者の体調不良者が複数発生したため、本日４月７日（火）13時を、やむを得ず公演中止とさせていただきます」と発表。午後1時23分の投稿では「18時公演につきましても、休演とさせていただきます」と伝えていた。
同作は俳優の森公美子と元宝塚歌劇団の俳優・彩風咲奈がダブル主演を務めている。払い戻し方法については、決まり次第、追って案内するとし「ご来場を楽しみにされていたお客様には、大変なご迷惑をおかけいたしまして、誠に申し訳ございません。心より深くお詫び申し上げます」と謝罪した。
【写真】体調不良者が複数発生…『天使にラブ・ソングを』で主演を担う彩風咲奈
投稿では「【4月8日(水)13時公演に関するお知らせ】」と書き出し「本公演に出演を予定しておりました、パブロ役の山崎大輝、および堀江慎也、輝生かなでは、体調不良のため、4月8日（水）13時の公演回を休演させていただきます」と発表。続けて「パブロ役は当面の間、神澤直也が務めさせていただきます」と公表した。
同作は俳優の森公美子と元宝塚歌劇団の俳優・彩風咲奈がダブル主演を務めている。払い戻し方法については、決まり次第、追って案内するとし「ご来場を楽しみにされていたお客様には、大変なご迷惑をおかけいたしまして、誠に申し訳ございません。心より深くお詫び申し上げます」と謝罪した。