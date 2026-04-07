東日本大震災から15年の節目にあたり、福島県を訪問中の天皇皇后両陛下と愛子さまは、7日、震災と原発事故の複合災害で多くの住民が避難を余儀なくされた沿岸の町を訪問されました。

■“復興のシンボル”富岡町の桜並木へ

15年の節目に“復興のシンボル”へ。待ちわびる人たちを前に笑顔で手を振られた天皇皇后両陛下と長女の愛子さま。6日から福島県を訪問中です。ご一家が通られる瞬間を撮影した人は…

動画の撮影者「声かけるとこっち向いてくれるし、本当にすごくよかったです」

富岡町民「15年たっているのに助かります。我々避難民に心を寄せていただいて大変感謝しております」

富岡町民「やっぱりここは双葉郡のシンボルですから、桜も喜んでいると思います。地元として本当に感無量でございます」

福島第一原発の事故で避難指示が続く間も、桜が咲き続けていた富岡町の桜並木。今は“復興のシンボル”として満開の春を迎えています。

■園児らの呼びかけに笑顔でお手振り

東日本大震災発生時、愛子さまは9歳。それから15年がたち、震災後に、現在も一部が帰還困難区域となっている富岡町を訪問されるのは皇室として天皇ご一家が初めてです。

桜並木を通られたあとは、震災と原発事故の複合災害の教訓などを伝える「とみおかアーカイブ・ミュージアム」を訪問。

地元の園児らの呼びかけに笑顔で手を振られるご一家。中に入られる直前も、園児たちからの再度の呼びかけに振り返り、改めて手を振られました。

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施設の中では、町民の避難誘導中、警察官2人と共に津波で流されたパトカーの展示などをご覧になりました。副館長から、警察官の両親がいまだにパトカーの現物を見られないと聞いて、皇后さまは「15年たってもいろいろな人の思いがあるのですね」と話されたということです。

■笑い合われる和やかな場面も

富岡町を出られてからも、沿道で一目見ようと集まった多くの人が。

大熊町民「本当に…涙出てきちゃいそう、うれしくて。感激です。ありがたいと思っています」

大熊町では、教育施設で子どもたちの授業を視察。小学生が自分の興味や関心について発表するようすを、ご一家はにこやかな表情でご覧になっていました。

震災当時、福島第一原発で警備員として働いていた男性らとの懇談も。

陛下「震災の発災のときは本当大変でいらっしゃいましたね」

愛子さま「緊急対策室は1号機からはどのくらいの距離で？」

「500メートルくらいだと思いますね」

当時の厳しい状況を真剣なようすで聞かれていました。ときには、笑い合われる和やかな場面も。

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愛子さま「犬も飼ってらっしゃる？」

「柴犬なんですけど、今年15歳になる」

愛子さま「長寿で」

終始一人ひとりに寄り添いながら、温かい言葉をかけられていました。

最後には、浪江町の道の駅へ。地元の伝統工芸品などに触れ、復興の歩みを視察されました。ご一家は、このあと帰京される予定です。

（4月7日午後5時50分ごろ放送『news every.』より）