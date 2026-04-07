綾瀬はるか、全国3万人へラブレター「心を込めて書きました」
俳優の綾瀬はるか（41）、石井裕也監督が7日、都内で行われた映画『人はなぜラブレターを書くのか』（4月17日公開）の公開直前3万人イベントに登壇した。
【ノーカット動画】綾瀬はるか＆石井裕也監督が登壇！綾瀬直筆ラブレターに観客大興奮！
2000年3月8日に発生した営団地下鉄（現：東京メトロ）日比谷線中目黒駅構内脱線衝突事故で命を落とした高校生に、20年の時を経て一通の手紙が届いた。その実話をもとにした今作は、主人公・寺田ナズナを綾瀬が演じる。
会場の東京・TOHOシネマズ日比谷のほか、全国189スクリーンで中継。合計190スクリーン、約3万人が集まった。そんな中、綾瀬は「皆さんにラブレターを書きました」とにっこり。実際に綾瀬が手書きしたものでイベントでの上映後に配布される。込めた思いを問われると「そんなに長くはないですけど、観てくださった皆さんへ心を込めて書きました」と伝えていた。
舞台あいさつ終了後には、綾瀬が会場内を歩いて周り、自ら“ラブレター”を手渡ししていた。
■綾瀬はるか手紙全文
本日は映画『人はなぜラブレターを書くのか』
試写会にお越しいただきましてありがとうございました。
楽しんでいただけたでしょうか。
ラブレターに込められた想いが、ご鑑賞いただきました皆様から広がっていくことを心から願ってます。
皆様にも笑顔の日がたくさん訪れますように。
2026年4月吉日
寺田ナズナ役 綾瀬はるか
【ノーカット動画】綾瀬はるか＆石井裕也監督が登壇！綾瀬直筆ラブレターに観客大興奮！
2000年3月8日に発生した営団地下鉄（現：東京メトロ）日比谷線中目黒駅構内脱線衝突事故で命を落とした高校生に、20年の時を経て一通の手紙が届いた。その実話をもとにした今作は、主人公・寺田ナズナを綾瀬が演じる。
舞台あいさつ終了後には、綾瀬が会場内を歩いて周り、自ら“ラブレター”を手渡ししていた。
■綾瀬はるか手紙全文
本日は映画『人はなぜラブレターを書くのか』
試写会にお越しいただきましてありがとうございました。
楽しんでいただけたでしょうか。
ラブレターに込められた想いが、ご鑑賞いただきました皆様から広がっていくことを心から願ってます。
皆様にも笑顔の日がたくさん訪れますように。
2026年4月吉日
寺田ナズナ役 綾瀬はるか