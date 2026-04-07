東杜和（ひがし・とわ）気象予報士のお天気情報です。福岡と佐賀の8日の天気をお伝えします。



7日は北風が強い一日となり、空気がひんやりと感じられました。8日は風が弱まり、穏やかな天気となりますが、一日の気温差が大きくなりそうです。



8日は朝からよく晴れて、天気の崩れはないでしょう。絶好の洗濯日和となりそうです。



朝は内陸部を中心に冷え込み、最低気温は5℃を下回る所があるでしょう。日中の最高気温は20℃前後と春らしい暖かさとなりますが、朝と日中の気温差が大きくなりそうです。気温差を詳しく見ますと、福岡市は朝は8℃ですが、日中は19℃まで上がり、気温差は10℃を超える見込みです。内陸部ではさらに気温差が大きくなり、朝倉市では最低気温が3℃、最高気温が21℃と、その差は18℃となる予想です。朝は寒さ対策が必要ですが、日中は長袖のシャツ1枚で過ごせそうです。



晴れるのは8日までで、9日以降は天気がぐずつく見込みです。8日の日差しを有効に活用してください。10日はまとまった雨となり、雷雨となる可能性もあるでしょう。週末も雲の多い空模様が続く見通しです。



気温差は徐々に小さくなり、この先は過ごしやすい日が増えるでしょう。