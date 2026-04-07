ドル指数は低下に転じる＝ロンドン為替



ロンドン序盤、ドル指数は低下に転じている。東京午前には有事のドル買い圧力が先行し、１００．１５６まで上昇していた。しかし、ロンドン時間にかけては上げを失っている。足元では９９．７６９まで低下し、１０日線（９９．９６３）を下回った。



「パキスタン、イランと米国の間の合意を最終決定する準備が整う」「合意がまとまりつつあると判断すれば、トランプ大統領は米国東部時間火曜午後８時の期限を延長する可能性がある」などの報道や情報が飛び交っており、これが調整的なドル売りを促した面が指摘されている。



ドルインデックス＝99.83(-0.16 -0.16%)

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