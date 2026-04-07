俳優の片岡鶴太郎が７日、大阪・森ノ宮のクールジャパンパーク大阪ＴＴホールで、同・鈴木拡樹とＷ主演する舞台「ブラック・コーヒー」の前日リハーサルと取材会に挑み、ヨーギー（ヨガ実践者）としての“超早起き”が乱される舞台人としての生活パターンを明かした。

アガサ・クリスティ原作の本作で鶴太郎が演じるのは名探偵エルキュール・ポワロ。舞台でサスペンスの主演を務めるのは初めてとのことだが、１９９６〜２０２２年のテレビ朝日系ドラマ「終着駅シリーズ」の牛尾刑事役は記憶に新しく、１９９０〜９８年にもフジテレビ系ドラマ「片岡鶴太郎の金田一耕助シリーズ」でも一世を風靡（ふうび）した。

「耕助は僕も実年齢３０代でやってまして。ボサボサ頭でバーッと走って、かなり肉体を使って、足で事件を解決していく。でもポワロは事件が起きれば起きるほど、むしろ静かに座って、灰色の脳細胞でゆっくり事件をたどっていく。７０代（７１歳）になって一番いいタイミングで演じることができる」

そう言ってうなずいた老境の鶴太郎。なぜかベルギーの名探偵が日本の古典芸能を演じたり、日本の歌謡曲を口ずさむシーンもあるなど、鶴太郎ワールドも随所に見せつけた。

鶴太郎ワールドと言えば、ヨガとヨーギーとしての生活習慣だろう。普段は朝を通り越して午後１時に起き、午前５時までヨガを行っている。鶴太郎にとって“不健康”な生活パターンとなること必至の大阪生活はどうなのだろうか。

「２回公演（の２回目）は（午後）６時開演。普段私、寝てるんですね。（終演時刻の）９時に帰ってすぐ寝て。１１時に起きるのは無理ですから、１２時か（午前）１時には起きて、ヨーギーとしてヨガをやるつもりです。お昼と夜（の公演）の場合は、休憩時間に仮眠を取ってエネルギーをチャージしていますので、全然問題ありません」

取材会には鶴太郎、大阪出身の鈴木のほか「大阪・桃山学院大学。“ピン大”出身です」という演出・野坂実氏も出席した。他に宝塚歌劇団元宙組トップスター・凰稀かなめ（ルシア役）、元星組スター・天華えま（バーバラ役）らも出演している。ＴＴホールで８〜１２日、１８〜２６日に東京・高輪のステラボールで上演される。