◇パ・リーグ 楽天ー日本ハム（2026年4月7日 楽天モバイル最強パーク）

楽天の前田健太投手（37）が、国内復帰後2度目の先発登板。4回途中に右足を気にする様子を見せ、緊急降板するアクシデントがあった。勝てばNPB公式戦3840日ぶりの白星だったが、国内復帰後初勝利はまたもお預けとなった。

試合開始時間の仙台の気温は9度。寒さに加え強い風が吹きつける中での登板となった。多くの選手たちが長袖にネックウオーマーというスタイルにも関わらず、前田健はいつも通りの半袖姿で元気いっぱいの投球を見せた。

初回、先頭の水谷を中飛に打ち取るも、続く清宮幸に四球、レイエスに中前打され1死一、二塁のピンチ。しかし郡司を二ゴロ、万波を空振り三振に斬り無失点で切り抜けた。

2回は田宮、奈良間を連続で三振に斬り、前の回から3者連続三振。五十幡の内野安打が足元付近を強襲し、転倒する場面もあったが、大事には至らず続投。水野を二ゴロに仕留めた。3回は3者凡退に斬りスコアボードにゼロを並べた。

しかし4回1死一塁で田宮を打席に迎えた場面で、投球後に右ふくらはぎの辺りをおさえて気にするようなしぐさ。トレーナーがマウンドに行き確認したが、本人は大丈夫だとアピールし、そのまま続投した。しかし直後の投球後に再び右足をおさえて渋い表情を見せると、ベンチに引き揚げそのまま降板となった。加治屋が代わりにマウンドに上がった。

投球内容は3回1/3で65球を投げ3安打無失点、1四球4奪三振だった。

試合後、球団は前田健の降板理由について、右ふくらはぎをつったためと発表。病院には行かず、8日以降は状態を見て判断するとした。