人材インフラ提供企業のヒトトヒトホールディングス（東京都渋谷区）は7日、東証スタンダード上場を迎え、東京都内でメディア懇親会を開催した。

松本哲裕社長（51）と、同社長と星稜高（石川）時代の野球部のチームメートで、「ヒトのチカラ アンバサダー」に就任した元巨人、ヤンキースの松井秀喜氏（51＝現ヤ軍GM特別アドバイザー）によるクロストークも実施。

松井氏は、「人の力」について問われると、日米通算507本塁打をマークするなど日米球界で活躍したキャリアを踏まえ、「今はAIの時代になりつつあるのかもしれないですけど、やはり人にしかない気持ち、温かさ、一対一で対面した時に心が通じ合う、機械とは違う部分があると思います。野球も人がプレーするもの。今、野球もだいぶ、コンピューターによっていろいろとコントロールされてる部分があるんですけど、やはりプレーするのは人間、人の力」と訴え。続けて「私が一番現役時代に感じた人の力というのは、ファンの声援。ファンの声援というのは機械でつくることはできない、その場の何万人のファンの方々がつくる雰囲気、歓声。それは人の力の結集として一番大きなもの。それが選手にとって一番幸せなものだというふうに私は現役時代を通じて感じました」と語った。

ヒトトヒトホールディングスは1974年に創業した日本総業を源流とし、スポーツイベント等のイベントマネジメント、ビルマネジメント、人財サポートの3領域を軸に事業を展開。創業以来、累計1000以上の企業を支援している。