スーパー「オーケー」商品券について協力呼びかけ 「正規の発行記録と一致しない券面の存在を確認」で…対応を説明

スーパー「オーケー」商品券について協力呼びかけ 「正規の発行記録と一致しない券面の存在を確認」で…対応を説明