Toi Toi Toiが、ステージデビュー1周年を記念してデビュー曲「涙のストーリーテラー」のライブ映像をYouTubeにて公開した。

（関連：【動画あり】Toi Toi Toi、「涙のストーリーテラー」ライブ映像）

Toi Toi Toiは、朝倉未来が発起人を務め、ABEMAとASOBISYSTEMが手掛けるガールズグループオーディション『Dark Idol PROJECT』から誕生したグループ。昨年、東京・EX THEATER ROPPONGIで初ステージを飾り、4月4日でデビュー1周年を迎えた。

公開されたライブ映像は、3月22日に開催された『PEAK SPOT JOIN vol.7』で披露されたもの。「涙のストーリーテラー」は作詞／作曲を松隈ケンタ、編曲をSCRAMBLESが手掛けたデビュー曲で、当日は休業中の星野ティナを除く7人によるパフォーマンスとなっている。

あわせて、YouTubeのコメント欄にはリーダーの谷屋杏香からメッセージが寄せられた。谷屋は「この曲は、私たちの大切な大切なデビュー曲です。何度傷ついても立ち上がり前へ進んできたからこそ、仲間と、ファンの皆さんと出会えて、こうして一緒に踏み出すことができます」とデビュー曲への思いを綴り、「遠い遠い遠い未来まで、この曲と成長し続けていきたいです。幸せのおまじないをどこまでもかけていきます」とコメントしている。

（文＝本 手）