火災のニュースです。

【写真を見る】連続放火の可能性も...酒田市で連続火災で物置小屋など燃える 記者が感じた火災現場の距離の近さ（山形）

こちらは山形県酒田市の東泉町付近の地図です。この付近で先月末から５件の火災が相次いでいます。

焼けたのは物置小屋と車で、警察などが連続放火の可能性も含め調べを進めています。



夜、住宅街を照らす消防車の赤い光。酒田市東泉町の付近ではこうした光景が先月末から連続して見られています。

きのう火災が起きたのは酒田市東泉町２丁目の８９歳の男性の住宅の物置小屋でした。午後９時ごろ、パトロール中の警察官が炎に気付き消火を行いながら警察署を通して消防に通報しました。

火は駆け付けた消防の放水で午後９時４０分ごろに消し止められたということです。この火災で物置小屋の中の棚や天井の一部が焼けました。けが人はいませんでした。

■近所の人は不安を口に

きょう現場では午前中から警察と消防による実況見分が行われていました。警察官が物置小屋の付近を調べ、家の周囲でも写真を撮っています。

この光景を近くで見ていた人たちは不安を口にしました。



近所の人「なんか気持ち悪いですよね。やっぱり早く犯人を捕まえてほしい」





近所の人「何回もだからさちょっとびっくりしている。夜８時過ぎたらあんまり人はここを通らない。自分のことは自分で防衛しないとね」

■火災現場の距離の近さを地図で

記者が現場付近を歩いてみると感じたのは連続して発生している火災の現場の距離の近さです。

山口颯太 記者「あちらが昨夜火災が起きた物置小屋です。ここから２００メートルほど進みますと、今月２日に火災があった物置小屋が確認できます」

地図で見てもその近さがわかります。

先月２９日に車が燃えた火災。３０日に起きた２件の物置小屋の火災。今月２日に起きた物置小屋の火災。いずれも付近に火の気はありませんでした。

こうした中起きた今回の物置小屋の火災。警察は一連の火災が連続放火の可能性があるとみて調べを進めています。