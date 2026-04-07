「ミス続きで期待外れ」９戦ぶりの先発で今季初アシスト記録も…日本代表FWに独メディアは辛口。一方で指揮官は高評価「非常に効果的だった」
ボルシアMGの日本代表FW町野修斗が現地で厳しい評価を受けている。
４月４日に開催されたブンデスリーガ第28節で、町野と高井幸大が所属するボルシアMGがホームでハイデンハイムと対戦。２−２で引き分けた。
この一戦で日本代表帰りの町野は、リーグ戦９試合の先発出場を果たす。１−２とリードされて迎えた74分には、ゴール前の混戦から町野に当たってこぼれたボールに反応したフランク・オノラが右足でゴール。日本代表FWは今季初アシストを記録した。
思わぬ形だったとはいえ、貴重な同点弾に絡んだ町野。それでもドイツメディア『RHEINISCHE POST』は「マチノはミス続きで期待外れだった。ゴールに関与したものの、印象的な活躍は残せなかった」と評す。
また『Gladbach Live』は採点記事で町野に「５点」（ドイツメディアの評価は１が最高、６が最低）を与えて、「試合の流れに乗れず、（オイゲン・）ポランスキ監督の起用法は機能しなかった」と寸評を添えている。
一方、『LIGAINSIDER』によれば、ポランスキ監督は「彼は多くのパスが正確で、特に最初の25分間は非常に効果的だった」と26歳ストライカーのパフォーマンスを称えている。
ボルシアMGは次節、11日に敵地でRBライプツィヒと対戦。町野の１月14日のホッフェンハイム戦以降、遠ざかっている得点に期待したい。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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４月４日に開催されたブンデスリーガ第28節で、町野と高井幸大が所属するボルシアMGがホームでハイデンハイムと対戦。２−２で引き分けた。
この一戦で日本代表帰りの町野は、リーグ戦９試合の先発出場を果たす。１−２とリードされて迎えた74分には、ゴール前の混戦から町野に当たってこぼれたボールに反応したフランク・オノラが右足でゴール。日本代表FWは今季初アシストを記録した。
思わぬ形だったとはいえ、貴重な同点弾に絡んだ町野。それでもドイツメディア『RHEINISCHE POST』は「マチノはミス続きで期待外れだった。ゴールに関与したものの、印象的な活躍は残せなかった」と評す。
一方、『LIGAINSIDER』によれば、ポランスキ監督は「彼は多くのパスが正確で、特に最初の25分間は非常に効果的だった」と26歳ストライカーのパフォーマンスを称えている。
ボルシアMGは次節、11日に敵地でRBライプツィヒと対戦。町野の１月14日のホッフェンハイム戦以降、遠ざかっている得点に期待したい。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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