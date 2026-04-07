「ミス続きで期待外れ」９戦ぶりの先発で今季初アシスト記録も…日本代表FWに独メディアは辛口。一方で指揮官は高評価「非常に効果的だった」

「ミス続きで期待外れ」９戦ぶりの先発で今季初アシスト記録も…日本代表FWに独メディアは辛口。一方で指揮官は高評価「非常に効果的だった」