　7日19時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比430円高の5万4010円と急騰。日経平均株価の現物終値5万3429.56円に対しては580.44円高。出来高は3283枚となっている。

　TOPIX先物期近は3697ポイントと前日比33.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は42.98ポイント高で推移。


○主要先物価格・19時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 54010　　　　　+430　　　　3283
日経225mini 　　　　　　 54010　　　　　+420　　　 60424
TOPIX先物 　　　　　　　　3697　　　　 +33.5　　　　5593
JPX日経400先物　　　　　 33405　　　　　+270　　　　　86
グロース指数先物　　　　　 724　　　　　　+6　　　　 407
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース