日経225先物：7日19時＝430円高、5万4010円
7日19時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比430円高の5万4010円と急騰。日経平均株価の現物終値5万3429.56円に対しては580.44円高。出来高は3283枚となっている。
TOPIX先物期近は3697ポイントと前日比33.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は42.98ポイント高で推移。
○主要先物価格・19時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 54010 +430 3283
日経225mini 54010 +420 60424
TOPIX先物 3697 +33.5 5593
JPX日経400先物 33405 +270 86
グロース指数先物 724 +6 407
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース
TOPIX先物期近は3697ポイントと前日比33.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は42.98ポイント高で推移。
○主要先物価格・19時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 54010 +430 3283
日経225mini 54010 +420 60424
TOPIX先物 3697 +33.5 5593
JPX日経400先物 33405 +270 86
グロース指数先物 724 +6 407
東証REIT指数先物 売買不成立
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