北朝鮮による拉致の可能性を排除できない長岡市の特定失踪者・中村三奈子さんが消息を絶って、2026年4月6日で28年です。母親のクニさんが情報提供を呼びかけました。



7日朝の新潟空港。中村クニさんは娘の写真をいくつも展示していました。



■三奈子さんの母・中村クニさん(82)

「これが一番好きです。妙高に行って遊んで。この子は外で走り回るのが好きだから。」



中村三奈子さん。1998年4月6日「予備校の入学金を納めに行く」と家を出たまま行方が分からなくなりました。翌日には、ここ新潟空港から韓国(ソウル)に出国した記録が残されています。



クニさんは、ソウルに出発する人たちに情報収集への協力を呼びかけました。



■三奈子さんの母・中村クニさん(82)

「ホテルに泊まったりしたときに、ホテルの人たちに声をかけてください。」



■韓国へ旅行(20代)

「(Q.何かできることがあればしたい？)できる限りは声をかけられたらと思う。」



2025年11月には、国連人権理事会の作業部会が三奈子さんを含む特定失踪者12人の安否確認などを北朝鮮に求めています。ただ、いまだ安否はわかっていません。



■三奈子さんの母・中村クニさん(82)

「たくさんの人たちに知ってほしいし、家族が一日たりとも帰ってこないのはどこの家族でもあってはならないこと。早く元気に帰って来てくれればと思っている。」



新潟空港の『拉致問題を考えるパネル展』は、4月14日(火)まで開かれます。