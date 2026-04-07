南丹市園部町で行方不明となっている園部小学校6年の安達結希さん（11）。自宅周辺の山の中で、午前7時前から午後5時前まで約10時間かけて警察官約60人による捜索が行われました。

【写真を見る】 【京都・児童行方不明】警察が自宅周辺の山中を大規模捜索も…何も見つからず7日の捜索は終了 6日夜には保護者説明会を実施 参加した保護者「命を預かっているという認識で向き合ってほしい」【中継】

警察はこれまで自宅や学校などの周辺で捜索を行っていましたが、これほどの規模で自宅周辺の山を捜索したのは初めてとみられています。

■行方不明となってから2週間以上…懸命な捜索続く

4月7日午前7時ごろから、始まった警察による捜索。行方が分からなくなっている南丹市立園部小学校6年の安達結希さん（11）の自宅周辺の山の中で行われました。





3月23日の午前8時ごろ、安達さんは父親が運転する車で学校のそばまで送り届けられました。その日は卒業式で、在校生として出席するはずでした。しかし、学校によりますと、午前8時半すぎ、教室には安達さんの姿はなく、卒業式終了後の午前11時45分ごろ、担任が母親に電話で連絡したことで行方が分からなくなっていることが判明しました。学校は校内の防犯カメラを確認しましたが、安達さんの姿は映っていませんでした。





警察と消防は、学校や自宅周辺などを捜索しましたが、有力な情報はありませんでした。

■情報提供を呼びかける貼り紙



情報提供を呼びかける貼り紙には、「84」とプリントされたトレーナー、ベージュのズボンなど、安達さんが行方不明になった当日の服装が印刷されています。



（小学校付近のスポーツ用品店）「31日に30代ぐらいの女性が紙を持って来ました。うちの母親が受け取って、それやったら店に貼っておこうかと。一刻も早く解決してほしい。無事でいてほしい」



別の飲食店にも、行方不明の翌日に張り紙のお願いに来たといいます。



（飲食店店主）「（行方不明翌日の）24日夜に持ってきた。『この子知りませんか。これ貼ってもらえませんか』と。とにかく生きて早く見つかってほしい」

■小学校から北西に約3km離れた山の中で「通学用かばん」を発見



行方不明から6日後の3月29日、安達さんの親族が小学校から北西に約3km離れた山の中で「通学用かばん」を発見。かばんが見つかった付近は行方不明翌日の24日と25日、かばん発見前日の28日午前にも捜索が行われていましたが、その際、かばんは見つからなかったといいます。





かばんが見つかった周辺の池など、捜索はこれまでにのべ1000人以上で行われてきましたが、かばん以外の新たな手がかりはありませんでした。



また、捜査関係者によりますと、安達さんは行方不明以降、バスや電車などを利用した形跡はなく、周辺の防犯カメラにも姿が確認できていないということです。

■6日夜に保護者説明会が実施 出欠確認が遅れたことを校長が謝罪



そんな中、4月6日夜、安達さんが通う小学校で保護者説明会が行われました。



説明会は午後7時から約1時間半かけ、保護者ら50人に加え、オンラインでも実施されたということです。



会場では、行方不明になった当日、出欠確認が遅れたことを校長が謝罪。スクールカウンセラーの配置時間を増やすなどして児童の心のケアにも努めるとしました。



説明会に参加した保護者は…



（参加した保護者）「（保護者が）皆さん、重く受け止めて、今回の件をか真剣に聞いていた感じです。何人かは『今まではどうしていたのか』と質問していた」



学校側に今後どのように対応してほしいかを尋ねると…



（参加した保護者）「みんなが一人ひとりの命を預かっているという認識で一人ひとり向き合ってほしいなと。家よりも学校にいる時間のほうが長かったりもするので、全職員、全先生が同じ気持ちでいてほしいなと」



安達さんが通う小学校では欠席確認でアプリが使われています。このアプリで連絡をすれば、保護者が直接学校に電話をする必要はないといいます。説明会では今後、アプリなどでの欠席連絡がなく、児童が出席していないことを確認した場合、15分以内に保護者に連絡することなども説明されたということです。

■「元気な子」同級生が語る安達さんの人柄



行方不明になっている安逹さんについて、同級生は明るい子だったと話します。



（同級生）「元気な子。ピアノもやっていた。ずっと友達と遊んでいる」



行方不明を知った当初は、すぐに見つかると思っていたと話します。



（同級生）「本当に心配だし、早く見つかってほしいなと思います。学校でいつもどおりに楽しくわいわいする感じは少し違うかなと感じます」

■約60人態勢での大規模捜索も…何も見つからず



そして、7日午前7時ごろに捜索が行われたのは、安逹さんの自宅周辺の山の中。警察官約60人が投入されたということです。



この場所での大がかりな捜索は、安達さんが行方不明になってから初めてとみられます。



行方不明から2週間以上たって行われた自宅周辺の山の中での捜索について、元京都府警・捜査一課長の樋口文和さんは、捜索が約60人という大がかりな態勢であることに注目します。



（元京都府警捜査一課長 樋口文和さん）「（これまでの捜索から）20人以上きょうみたいに増えるということは、何かきょう発見するという姿勢というか、数によって何とか発見したいということが強く表れている」



さらに…



（元京都府警捜査一課長 樋口文和さん）「もう少し確度の高い情報が寄せられて、捜索をピンポイントでこのあたりと絞り方は否定できないと思います」



7日の捜索は午後5時前に終了。捜査関係者によりますと、手がかりは何も見つからなかったということです。