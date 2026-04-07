熊本地震では、地震の情報を発信する気象台も大きな揺れに見舞われました。

【写真を見る】「想定外とは人間が生み出すもの」 防災拠点を襲った熊本地震 ‶謙虚に備える〟熊本地方気象台の教訓

防災情報のプロ、気象台の職員が身をもって伝える教訓です。

地震が発生した2016年4月14日夜の熊本駅周辺。



このすぐ南側にある合同庁舎の12階に熊本地方気象台があります。

熊本地方気象台 松下光広さん「入ってきたら、事務室が一面、物が倒れたり書類が散乱してたり、そういう状況でした。まず心配したのは、すぐ業務ができるか」

地震情報の発信に記者会見の準備など、業務を維持することはできたものの、14日の震度6弱、16日の震度6強、2度の大きな揺れは防災機関として万全にしていたはずの対策を超えるものでした。

熊本地方気象台 松下光広さん「地震の解説資料を作成して発信していた部屋です。当時ベルトでモニターを固定していて、ベルトが切れて、ディスプレイは机の外に落ちていた」

断層リスク「謙虚に備える」必要性

熊本地震を起こした布田川断層帯と日奈久断層帯。



10年前に活動しなかった区間がまだ残っていることから、日奈久断層帯の日奈久区間と八代海区間について、国は30年以内の地震発生確率が高い「Sランク」に位置づけています。

「いつ起こるか分からない地震に、謙虚に備える」松下さんの教訓です。

熊本地方気象台 松下光広さん「布田川断層や日奈久断層で想定される地震は、当然知識としてはあったんですけど、この地震に自分が遭遇するということは全然思っていなくて。想定外というのは人間が生み出すものかなと改めて思い知らされた地震だった」

あれから10年、今、熊本地方気象台は――

熊本地方気象台の執務室は、棚を金具で固定するなどして10年前よりも耐震を強化しているということです。

また、地方気象台は「熊本地震から10年 特設サイト」を開設し、熊本地震の特徴、地震への備え、当時の気象台職員の体験談などを掲載しています。

そして「地震に備え、考える機会にしてほしい。熊本地震を経験していない人にも見てほしい」と話しています。