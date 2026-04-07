◇プロ野球セ・リーグ DeNAー中日(7日、横浜スタジアム)

「2026 BlueMatesキャプテン」をつとめるINIの松田迅さんが中日戦の始球式に登場。投球を振り返ってコメントを寄せました。

今回の中日との3連戦は『Be☆come Mates GAME』として実施。これは「横浜DeNAベイスターズをいつも熱くご声援いただいている方も、これからファンになっていただく方にも、多彩なスペシャルゲストと一緒に、もっと横浜DeNAベイスターズの魅力を感じていただく3試合」として企画されており、松田さんが「2026 BlueMatesキャプテン」に就任しています。

松田さんはリリーフカーに乗って登場。力強くボールを投げ込むも、キャッチャー手前でワンバウンドし、悔しそうな笑みを浮かべました。

始球式を行った松田さんは「本当に貴重な経験でしたし、すごく楽しかったです！今日を迎えるまでに、友達と一緒に公園で練習していました。すごく緊張したんですけど、うまく投げられたのかなと思います」とコメント。その中でも「点数で表すなら、10点満点中だと7点ですね。やっぱり枠に入ってなかったと思うので…次はど真ん中目指して、頑張りたいと思います！」と意気込みを寄せました。