米タレントで実業家のキム・カーダシアン（45）が6日、F1ドライバーのルイス・ハミルトン（41）のインスタグラムに登場して交際を公にした。

今年2月から交際がうわさされていた2人は3月下旬、そろって来日して各地でデートする様子が目撃されて話題を呼んでいた。

鈴鹿サーキットで行われた日本GPに出場したハミルトンは、深夜に首都高速道路で最大のパーキングエリアとして知られる神奈川県横浜市にある大黒パーキングエリアで、自身の真っ赤なフェラーリF40を爆走させる映像を公開。「また行くぞ、東京ドリフトVol.3」とキャプションを添え、白煙をあげながらフェラーリをドリフトさせるスタイリッシュな映像のラストで、助手席に座るカーダシアンの姿が映し出されると、笑顔で「すごい」と興奮気味に語っている。

2人は互いに来日中の様子をSNSに投稿していたが、交際がうわさされて以降、SNSでツーショットを披露するのは今回が初めてで、事実上の交際宣言となった。

カーダシアンは、2022年に離婚した元夫でラッパーのカニエ・ウエストとの間に4人の子どもがおり、今回の来日では下の3人も同行していた。ハミルトンと長男セイント（10）が一緒に買い物に出かける様子も目撃されており、子どもたちもハミルトンを慕っていると報じられていた。（千歳香奈子）