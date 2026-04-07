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こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。

Amazon（アマゾン）で毎日開催されているタイムセール。

本日2026年4月7日は、旅行や出張の貴重品管理に重宝するApple（アップル）の「AirTag（第2世代） 4個入り」がお得に登場しています。

■この記事で紹介している商品

Apple AirTag 4個入り（第2世代）：紛失防止タグ、音で探せる、耐水 防塵 iPhone/iPad「探す」ネットワーク対応 、探せる範囲が最大1.5 倍に広がった「正確な場所を見つける」機能搭載 14,663円 （14％オフ） Amazonで見る PR PR

AirTagの「AirTag（第2世代） 4個入り」が14%オフ。まとめ買いなら今がチャンス！

Apple（アップル）の「AirTag（第2世代） 4個入り」が14%オフ。2026年1月に発売開始した紛失防止タグがまとめ買いのチャンスです。

紛失防止タグの代名詞として有名な「AirTag」。2021年に登場した初代モデルから基本性能が大幅に強化された「AirTag（第2世代）｣がお得です。

探し出せる距離が拡大。スピーカーの音量もアップするなど、よく聞こえ、見つけやすくなりました。

探せる範囲が50％も拡大。海外旅行の貴重品管理に効果抜群

超広帯域チップとBluetoothチップがアップデート。探せる範囲が初代より最大50%も広がり、大切なものがどこにあるかを迅速に把握できます。

拡大した「正確な場所を見つける」機能は、残念ながら日本では利用できません（総務省によるUWB9.0〜10.25GHz帯の屋外利用が禁止されているため）。

ただ、海外では利用可能。iPhone AirやiPhone 15以降（iPhone 16eを除く）とペアリングすれば、旅行や出張の貴重品管理に役立ちますよ。

音量が大きくなって探しやすさもアップ。ロングバッテリーで長く愛用できますよ

内蔵スピーカーの音量が約50%大きくなったので、騒がしい場所やバッグの底にあっても音が聞き取りやすいのもポイント。

「探す」ネットワーク上の通信はすべて暗号化されており、位置情報が第三者に漏れる心配もありません。

バッテリーの寿命は1年以上と長持ちなのもGOOD。交換可能なCR2032ボタン電池を使用し、長く使えて経済的です。

サイズは初代のAirTagと同じなので、ケースなどはそのまま使えますよ。

Apple AirTag 4個入り（第2世代）：紛失防止タグ、音で探せる、耐水 防塵 iPhone/iPad「探す」ネットワーク対応 、探せる範囲が最大1.5 倍に広がった「正確な場所を見つける」機能搭載 14,663円 （14％オフ） Amazonで見る PR PR

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なお、上記の表示価格は2026年4月7日17時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれの販売ページでご確認ください。

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