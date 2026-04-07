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Tシャツは綿100％しか勝たん！な同胞へ。

ついこの前まで寒波が…とか言ってた記憶があるのですが、気がつけば20度を超える気温になっている関東地方。こうなると服装が迷子。冬服をダッシュでしまって、春服…いや、もう夏服の準備か？

と、着るものに本当に悩む今日このごろですが、季節や気温関係なく、通年着るものがラッキーなことに安くなっていたのでご報告しておきますね。

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誰でもマッチして、失敗しない。白Tの基準みたいな存在である、Hanes（ヘインズ）の赤ラベル3枚セット。Amazonでは本日まさかの45％オフで1,644円！ これは買い溜め待ったなし。

個人的には綿100％というところが信頼感。柔らかく着心地がよくインナーや部屋着にピッタリですし、吸水性が高いのでじんわり汗ばむ季節やお風呂上がりにちょうどいいんですよね。

一方、速乾性はないので乾きにくいのも綿の特性。でも、そこはほら、まとめ買いの強みでじゃんじゃん着替えればいいですから！

1枚で外出もOK。「厚手」のビーフィーもいいよ！

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Tシャツ1枚で身軽に着こなしたい派は、ビーフィー2枚組もいいチョイス。

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綿100％の肌触りの良さがありつつ、しっかりとした生地厚が確保されているので、丈夫で透けにくいのがGood。無難な白Tを大量買いしておくと、今日の服どうしようか…なストレス減らしてくれますので！

Source: Amazon（1、2）

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