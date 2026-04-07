レッドソックスは６日（日本時間７日）、本拠地ボストンでのブルワーズ戦に６―８で逆転負け。５連敗を止めた後に３連敗を喫し、ファンのフラストレーションが暴発寸前となっている。

３回までに３点を先制したが、４回に暗転した。先発したペロが内野安打と２四球で一死満塁のピンチを招き、三塁手のケーレブ・ダービン内野手（２６）がコントラレスのゴロを大きくはじく適時失策。四球と失策で１点を献上する最悪のパターンで、２番手として登板したコローンも連続適時打で同点に追いつかれ、なおも一死満塁から押し出し四球を与え、一挙４点を失った。

直後の攻撃で２点を挙げて逆転したものの、８回に再び２四球と適時打に失策が絡む拙守で再逆転を許し、結局は及ばなかった。「２番・ＤＨ」で先発出場した吉田正尚外野手（３２）は３打数１安打で、前日の３安打３打点の活躍から２試合連続安打としたが、その耳にはファンからチームに浴びせられたリアルな声が届いていたはずだ。

四球と守備のミスで流れがおかしくなった４回、フェンウェイ・パークに詰めかけた自軍のファンから、球場全体に響き渡る異例の大合唱が沸き起こった。

「Ｓｅｌｌ ｔｈｅ ｔｅａｍ（チームを売れ）！」。本来であれば強い味方となるはずのファンがまさかの牋貔童撃瓠帖グラウンドで必死にプレーする選手にとってこれほど悔しい状況はないだろう。ただ、現実は１０試合を終えて２勝８敗でア・リーグ東地区の単独最下位。まだ２勝しかできていないチームは全３０球団の中でもレッドソックスだけだ。

米メディア「ラリー・ブラウン・スポーツ」は「今シーズン、ボストンのファンが（オーナーである）ジョン・ヘンリーに対し、愛する野球チームを売却するよう求めたのは今回が初めてではない」としながらも「月曜日のチャントは間違いなく以前よりはるかに大きな音量で響き渡っており、チームが不振を続ければ、その声はさらに大きくなるだろう」と怒りのボルテージの変化を指摘。まずは連敗を止め、チームを安定軌道に乗せなければ収拾がつかなくなるかもしれない。